Основная часть боевиков ИГИЛ сосредоточена в Афганистане – ОДКБ

Афганистан является основным центром сосредоточения террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка), сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Основным центром сосредоточия террористической группировки (ИГИЛ) остается Афганистан", - заявил А.Сидоров.

По его словам, для наращивания группировки в Афганистане эмиссарами ИГИЛ умело используется тяжелое социально-экономическое положение значительной части афганских граждан и их подверженность влиянию радикальных исламских учений.

"Наиболее привлекательным для лидеров "Исламского государства" источником пополнения бандформирований является радикальное исламское движение "Талибан" (запрещенная в РФ группировка - ИФ), имеюще в Афганистане поддержку местного населения, отлаженные структуры теневого управления и нелегальной экономики", - сказал начальник штаба ОДКБ.

Он отметил, что большое значение исламисты уделяют перевербовке членов действующих на афганской территории этнических группировок экстремистской направленности, а также привлечению в террористические формирования экстремистов из зоны сирийско-иранского кризиса.