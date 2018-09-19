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ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2018-19гг из-за торговли и неопределенности
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мировой экономики на текущий и следующий годы из-за высокой степени неопределенности и торговой напряженности.
Оценка увеличения реального ВВП в 2018 году ухудшена до 3,7% с ожидавшихся в мае 3,8%, говорится в докладе организации. В 2019 году ожидается рост также на 3,7% вместо предполагавшихся ранее 3,9%.
По итогам прошлого года мировая экономика выросла на 3,6%.
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мировой экономики на текущий и следующий годы из-за высокой степени...
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