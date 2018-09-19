﻿ В Египте проверят отели у Красного моря после гибели супружеской пары из Британии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Египте проверят отели у Красного моря после гибели супружеской пары из Британии

20.09.2018 12:46 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Министерство туризма Египта организует санитарные проверки отелей Красного моря после гибели британских туристов в номере гостиницы Steigenberger Aqua Magic 5* на курорте Хургада, сообщил портал Elwatannews.

"Минтуризма обязал сотрудников санинспекций провести на курортах Красного моря тщательные проверки отелей и качества предоставляемых в них услуг после того, как летом в номере гостиницы Steigenberger Aqua Magic 5* в Хургаде были найдены тела двух британских туристов", - пишет портал.

В августе супружеская пара из города Бернли в Великобритании - 69-летний Джон Купер и его 64-летняя жена Сьюзен были найдены мертвыми в отеле. По предварительной информации, женщина, сотрудница филиала туроператора Thomas Cook в городе Бернли, скончалась от сердечного приступа, причина смерти супруга не установлена.

По данным портала, инспекторы проверят в отелях курортов Красного моря качество питьевой и водопроводной воды, алкоголя и питания, соблюдение норм кондиционирования помещений и хлорирования воды в бассейнах, качество уборки в номерах, на кухне и в ресторанах. По итогам проверки министерство планирует штрафовать гостиницы, которые не выполняют необходимые требования или же закрывать их, если нарушения окажутся серьезными.

"Необходимо повысить качество предоставляемых туристам услуг на египетских курортах. Для этого следует создать обучающие курсы для сотрудников общественного питания, отелей и других работников турбизнеса. Это поможет нам восстановить репутацию Египта как массового туристического направления с качественным сервисом", - цитирует портал губернатора провинции Красное море Ахмеда Абдаллу.

После смерти четы Купер и жалоб других гостей на плохое самочувствие британский туроператор Thomas Cook эвакуировал 301 туриста из этого отеля, в компании назвали это мерой предосторожности, связанной с тем, что появилась информация о возросшем числе заболеваний постояльцев отеля. Кроме того, возникли предположения, что муж их сотрудницы мог умереть от инфекции, полученной в гостинице. Также компания исключила из своего перечня почти 200 отелей из соображений безопасности клиентов или по причине несоответствия "строгим критериям качества".

Позднее британские СМИ сообщили, что причиной смерти супругов могли стать химикаты, которыми за несколько часов до их смерти был обработан соседний номер в отеле. Власти Египта опровергли эту информацию. По словам генпрокурора республики Набиля Садека, путешественники из Великобритании могли заразиться кишечной палочкой.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство туризма Египта организует санитарные проверки отелей Красного моря после гибели британских туристов в номере гостиницы Steigenberger Aqua Magic 5* на курорте...
 
Новости дня
Новости разные
 
Человеку труда — достойные условия работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика