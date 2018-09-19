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В Беларуси с 2018 года будет проводиться 18 школьных олимпиад ежегодно - Минобразования

20.09.2018 12:41 — Разное | Интерфакс  
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Республиканские олимпиады среди наиболее одаренных детей в Беларуси начиная с этого года будут проводиться по 18 предметам. К уже имеющимся добавилась олимпиада по физической культуре и спорту, которой ранее не было в программе, рассказала на пресс-конференции в Минске консультант управления общего среднего образования Минобразования Анжела Кудоярова.

"До 2015 года у нас в стране проводились олимпиады по 16 учебным предметам. С 2017-го года после того, как добавился китайский, предметов стало 17. А в 2018 году уже 18. В программу впервые включена олимпиада по физической культуре и спорта", - сообщила она.

А.Кудоярова отметила, что в олимпиадах, которые проводятся для наиболее талантливых и одаренных детей, ежегодно задействованы более 1,5 миллиона учащихся и сотни учителей.

"Они работают с первого дня учебного года до последнего дня каникул", - заверила она.

Первые этапы предметных олимпиад традиционно проводятся в школах, вторые – в районах, третьи – в областях.

"На первом и втором этапе учащиеся могут пробовать свои силы в разных олимпиадах, участвовать по нескольким предметам. На третьем этапе они могут выступать только по одному из них", - пояснила А.Кудоярова.

Работой с одаренными учениками в течение года, а также проведением олимпиад и их оцениванием занимаются лучшие преподаватели страны, отметила представитель Минобразования.

"Республиканские олимпиады позволяют нам выявить наиболее способных и одаренных детей. А вершина нашей работы – это участие в международных олимпиадах и укрепление имиджа Беларуси", - сказала А.Кудоярова.

Она также отметила, что из 58 учащихся, которые в минувшем учебном году принимали участие в международных олимпиадах, 50 вернулись домой с наградами.

"Пятеро завоевали золотые медали, 18 получили серебряные, 27 бронзовые", - сообщила она.

Также их удачное выступление на международных олимпиадах позволило проводить некоторые международные олимпийские соревнования по различным предметам в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Республиканские олимпиады среди наиболее одаренных детей в Беларуси начиная с этого года будут проводиться по 18 предметам. К уже имеющимся добавилась олимпиада...
 
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