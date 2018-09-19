﻿ Более 10 тыс. военных и 1,5 тыс. единиц вооружений задействуют в оперативно-стратегическом учении "Боевое братство" – ОДКБ. 21.by
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Более 10 тыс. военных и 1,5 тыс. единиц вооружений задействуют в оперативно-стратегическом учении "Боевое братство" – ОДКБ

20.09.2018 12:30 — Разное | Интерфакс  
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- В ходе учений "Боевое братство-2018", которые пройдут с 1 октября по 2 ноября, будут отрабатываться вопросы реагирования на террористические угрозы, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Всего без учета обеспечивающих структур, не задействованных непосредственно для решения боевых задач, будет привлечено более десяти тысяч человек и задействовано свыше полутора тысячи единиц вооружения и военной техники, включая значительный ресурс авиации", - сказал А.Сидоров в четверг на брифинге в Москве.

По его словам, в этом году совместное оперативно-стратегическое учение "Боевоебратство-2018" направлено "на комплексную проработку механизмов реагирования ОДКБ на угрозы, являющиеся следствием деятельности международных террористических и экстремистских организаций в Центральной Азии".

"В рамках оперативно стратегического учения "Боевое братство-2018" совместные учения проводятся с отработкой вопросов применения войск Коллективных сил ОДКБ для защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов ОДКБ", - заявил А.Сидоров.

В числе основных целей совместных учений в 2018 году А.Сидоров назвал выработку и освоение новых форм, способов выполнения задач по предназначению, повышение уровня полевой выучки и слаженности действий формирований, сил и средств коллективной безопасности, а также "проведение исследований по наиболее актуальным вопросам в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки".

Совместные учения пройдут на территории четырех государств Центрально-Азиатского региона - Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

В учениях примут участие воинские контингенты от Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

А. Сидоров добавил, что учения пройдут открыто для международных организаций.

"На учения в качестве наблюдателей приглашены представители международных организаций, в частности, Организации объединённых наций, Международного комитета Красного креста, военные наблюдатели",- отметил он.

По его словам, "проведение учений должно способствовать совершенствованию механизма межгосударственного взаимодействия" стран ОДКБ.

 
 
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- В ходе учений "Боевое братство-2018", которые пройдут с 1 октября по 2 ноября, будут отрабатываться вопросы реагирования на террористические угрозы, заявил начальник...
 
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