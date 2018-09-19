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Струнный транспорт Юницкого "доехал" до Берлина

20.09.2018 14:24 — Разное | Tut.by  
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На международной транспортной выставке Innotrans 2018, которая проходит в Берлинском выставочном центре Messe Berlin 18−21 сентября, впервые был представлен высокоскоростной юнибус — один из новых транспортных модулей струнного транспорта SkyWay, сообщается на сайте группы компаний.

Новинка представляет собой «шестиместный высокоскоростной транспортный модуль, имеющий уникальные аэродинамические характеристики, близкие к теоретическому пределу: коэффициент аэродинамического сопротивления Cx = 0,06».

В SkyWay обещают, что расчетная скорость движения транспорта достигает 500 км/ч при расходе энергии в топливном эквиваленте, равном 0,93 кг/100 пасс*км. На скорости 100 км/ч расход составит менее 0,1 кг/100 пасс*км.

В релизе утверждается, что «эти показатели станут рекордными для высокоскоростного маломестного колёсного транспортного средства».

«Струнные технологии» также представили на Innotrans 2018 восемнадцатиместный юникар, который, как утверждается, прошел «весь комплекс испытаний и сертификацию, предназначенный для городских пассажирских перевозок со скоростью до 150 км/ч».


Это транспортное средство оборудовано только сидячими местами, оно «отличается повышенным уровнем комфорта и безопасности». Утверждается, что юникар — «рекордсмен эффективности в своем классе: расход энергии в топливном эквиваленте 0,12 кг/100 пасс*км (при скорости 100 км/ч)».

Напомним, под брендом SkyWay генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий развивает проект высокоскоростного «струнного транспорта».
По задумке инженера, транспортные модули на стальных колесах должны двигаться по рельсам, протянутым между опорами. Рельса-струна — это пучок предварительно напряженных натяжением стальных проволок, помещенных в заполненный бетоном корпус. Сам транспорт поднят на высоту нескольких метров над землей.

Скорости инженер обещал намного выше, чем в современных поездах, — до 500 км/ч за городом и до 150 км/ч — в его пределах. И хотя в активной фазе проект находится уже более 10 лет, до сих пор нет ни одного коммерческого образца техники.

Развивается SkyWay за счет инвестиций, в том числе физических лиц со всего мира. Инвесторам предлагается стать акционерами головной компании проекта путем покупки доли (инвестиции в private equity) и заработать в будущем на повышении роста стоимости компании.

Под Марьиной Горкой SkyWay построила ЭкоТехноПарк с четырьмя типами путевой структуры, уже строится пятая; протестировано и сертифицировано четыре типа подвижного состава, проходят испытания новых его образцов.

На прошедшем в начале месяца ЭкоФесте-2018 (обязательно почитайте наш репортаж) Юницкий рассказал, что к нему скептически относятся как в белорусском правительстве, так и в Академии наук, дважды не признавшей их научной организацией. А еще, по его словам, масло в огонь подливают СМИ — TUT.BY и Onliner.

Он сообщил, что на этих ресурсах «вышли серии заказных статей, в которых SkyWay называли финансовой пирамидой» и «призывали с ним разобраться». Тогда Юницкий пообещал идти дальше и «подать на „Онлайнер“ в европейские суды». 

 
 
Ссылка на источник 81
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Производитель обещает скорость до 500 км/ч.
 
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