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Струнный транспорт Юницкого "доехал" до Берлина
На международной транспортной выставке Innotrans 2018, которая проходит в Берлинском выставочном центре Messe Berlin 18−21 сентября, впервые был представлен высокоскоростной юнибус — один из новых транспортных модулей струнного транспорта SkyWay,
Новинка представляет собой «шестиместный высокоскоростной транспортный модуль, имеющий уникальные аэродинамические характеристики, близкие к теоретическому пределу: коэффициент аэродинамического сопротивления Cx = 0,06».
В SkyWay обещают, что расчетная скорость движения транспорта достигает 500 км/ч при расходе энергии в топливном эквиваленте, равном 0,93 кг/100 пасс*км. На скорости 100 км/ч расход составит менее 0,1 кг/100 пасс*км.
В релизе утверждается, что «эти показатели станут рекордными для высокоскоростного маломестного колёсного транспортного средства».
«Струнные технологии» также представили на Innotrans 2018 восемнадцатиместный юникар, который, как утверждается, прошел «весь комплекс испытаний и сертификацию, предназначенный для городских пассажирских перевозок со скоростью до 150 км/ч».
Это транспортное средство оборудовано только сидячими местами, оно «отличается повышенным уровнем комфорта и безопасности». Утверждается, что юникар — «рекордсмен эффективности в своем классе: расход энергии в топливном эквиваленте 0,12 кг/100 пасс*км (при скорости 100 км/ч)».
Под Марьиной Горкой SkyWay построила ЭкоТехноПарк с четырьмя типами путевой структуры, уже строится пятая; протестировано и сертифицировано четыре типа подвижного состава, проходят испытания новых его образцов.
На прошедшем в начале месяца ЭкоФесте-2018 (
Он сообщил, что на этих ресурсах «вышли серии заказных статей, в которых SkyWay называли финансовой пирамидой» и «призывали с ним разобраться». Тогда Юницкий пообещал идти дальше и «подать на „Онлайнер“ в европейские суды».
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Производитель обещает скорость до 500 км/ч.
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