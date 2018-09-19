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Совместный прием граждан провели представители законодательной и исполнительной власти

20.09.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Совместный прием граждан провели представители законодательной и исполнительной власти

Сегодня совместный прием граждан провели депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков и заместитель председателя райисполкома Евгений Лисейчиков.

В ходе приемы были подняты вопросы, волнующие жителей района. Так, две жительницы райцентра жаловались на то, что КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», несмотря на обращение, так должным образом и не произвело ремонт отмостки жилого дома.  Вопросы, касающиеся ремонта крыши дома, были и у жительницы Потаповки, которая обеспокоена тем, что с наступлением дождей ее квартиру затапливает вода, и это неблагоприятным образом сказывается на санитарном состоянии жилых помещений и имущества. В свою очередь сельхозпредприятие, на балансе которого находится дом, мер по ремонту кровли не принимает.

Все обращения взяты на контроль, по каждому из них даны поручения соответствующим службам.

Совместный прием граждан провели представители законодательной и исполнительной власти
Совместный прием граждан провели представители законодательной и исполнительной власти
Совместный прием граждан провели представители законодательной и исполнительной власти
Совместный прием граждан провели представители законодательной и исполнительной власти
Совместный прием граждан провели представители законодательной и исполнительной власти

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.

 
 
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Сегодня совместный прием граждан провели депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков и...
 
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