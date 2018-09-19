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"Хочу купить тысячу долларов". Кассир в обменнике выдала клиенту лишнюю тысячу рублей

20.09.2018 14:27 — Разное | Tut.by  
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Кассир обменного пункта МТБанка в Минске 17 сентября по ошибке выдала клиенту лишнюю тысячу белорусских рублей. Эту информацию FINANCE.TUT.BY подтвердил замначальника управления кассовых операций банка.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— 17 числа я работала в обменном пункте на вокзале. Обратился мужчина с просьбой продать тысячу долларов США. Дал 11 купюр по сто рублей, купюру в 50 рублей и назвал сумму — 2150 рублей. Он так и оговаривает, я посмотрела видео потом. Будто внушал мне эту сумму, — рассказывает кассир Ольга.

Женщина подала заявление в милицию. По словам женщины, там сказали, что никаких мошеннических действий не видно.

Информацию о недостаче подтвердила замначачальника управления кассовых операций МТБанка Татьяна Лазарь.

— Мы просматривали на камере видеонаблюдения и видели, что в кабину вошел мужчина средних лет, вынул деньги и сказал: «Хочу купить тысячу долларов». Кассир пересчитала деньги и почему-то решила, что там действительно 2150 белорусских рублей. Вокзал — это напряженное место, где проходит очень много народу. Конечно, к семи часам вечера она уже изрядно подустала и, наверное, поэтому ошиблась, — рассказывает женщина.

В банке просят мужчину, которому выдали лишнюю сумму денег, выйти на связь.

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Теги: Минск
 
 
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17 сентября кассир обменного пункта МТБанка по ошибке выдала клиенту лишнюю тысячу белорусских рублей. Эту информацию FINANCE.TUT.BY подтвердил замначальника Управления...
 
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