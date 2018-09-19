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О некоторых вопросах безопасности при эксплуатации деревообрабатывающего оборудования

20.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Требования безопасности при работе на деревообрабатывающем оборудовании определены Межотраслевыми правилами по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.12.2008 № 211/39 (далее — Правила).

К выполнению работ на деревообрабатывающем оборудовании допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию по профессии, прошедшие в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда. При эксплуатации деревообрабатывающего оборудования работающие должны соблюдать требования технологических документов на процессы обработки пиломатериалов на оборудовании и инструкций по охране труда для соответствующих профессий и видов работ.

Работа на оборудовании с неисправными защитными устройствами запрещается. Открывающиеся дверцы, крышки, щитки оборудования должны иметь устройства, исключающие их случайное снятие и открывание. Кожухи, крышки и другие защитные ограждения, монтируемые на петлях и открываемые вверх или в сторону, должны надежно фиксироваться в открытом положении. Ограждение, периодически открывающееся вручную, должно быть окрашено с внутренней стороны в сигнальный цвет. Опасная зона оборудования, где по условиям работы полное ограждение зоны невозможно, должна иметь бесконтактную блокировку. Очистка производится только при отключенном оборудовании. Зону обработки необходимо закрывать защитными устройствами, открывающимися во время прохождения обрабатываемого материала или инструмента только на такую высоту и ширину, которые соответствуют габаритным размерам обрабатываемого материала или инструмента. Обеспечить станки с движущимися рабочими органами, защищенными откидными и легкосъемными защитными устройствами, надежно действующими тормозными системами, обеспечивающими остановку этих рабочих органов не более чем через 6 секунд с момента выключения их двигателей при снятии кожуха ограждения или нажатии кнопки «Стоп». Исправность защитных устройств оборудования должна проверяться перед началом работы смены и после окончания работ с обязательной записью в сменном журнале.

 
 
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Требования безопасности при работе на деревообрабатывающем оборудовании определены Межотраслевыми правилами по охране труда в лесной, деревообрабатывающей...
 
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