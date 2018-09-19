18-летняя Киара Борди потеряла ногу пять лет назад, когда угодила на велосипеде под машину, но протез не помешал ей стать финалисткой «Мисс Италия» . На конкурсе в этом году девушка заняла третье место, войдя в число финалисток.

С детства Киара мечтала стать моделью, и отсутствие ноги не стало серьезной преградой на пути к цели. Киара пользуется протезом, который позволяет ей даже носить обувь на каблуках. Кроме того, девушка сотрудничает с организацией Models of Diversity , которая выступает за разнообразие в модельной индустрии.

Несмотря на поддержку со стороны медиа и зрителей, Киаре пришлось столкнуться с большим количеством негатива и агрессии. После того как стало известно о результатах конкурса, некоторые пользователи Сети поспешили сообщить ей, что это только потому, что у нее нет ноги.

— Я потеряла ногу, но вы потеряли мозг и сердце, — написала девушка в Facebook в ответ на подобные обвинения. — Я подавлена и разочарованна после всей гадости, которая на меня вылилась, ведь я не была заинтересована в выигрыше. Я хотела показать людям, что жизнь прекрасна, даже если вы пережили такое драматическое событие, как я.