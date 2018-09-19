﻿ Девушка лишилась ноги, но это не помешало ей стать финалисткой "Мисс Италия". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка лишилась ноги, но это не помешало ей стать финалисткой "Мисс Италия"

20.09.2018 14:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

18-летняя Киара Борди потеряла ногу пять лет назад, когда угодила на велосипеде под машину, но протез не помешал ей стать финалисткой «Мисс Италия». На конкурсе в этом году девушка заняла третье место, войдя в число финалисток.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Chiara Bordi (@chiarabordi_) 18 Сен 2018 в 11:40 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Chiara Bordi (@chiarabordi_) 2 Сен 2018 в 3:08 PDT

С детства Киара мечтала стать моделью, и отсутствие ноги не стало серьезной преградой на пути к цели. Киара пользуется протезом, который позволяет ей даже носить обувь на каблуках. Кроме того, девушка сотрудничает с организацией Models of Diversity, которая выступает за разнообразие в модельной индустрии.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Chiara Bordi (@chiarabordi_) 1 Авг 2018 в 11:42 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Chiara Bordi (@chiarabordi_) 6 Ноя 2017 в 12:15 PST

Несмотря на поддержку со стороны медиа и зрителей, Киаре пришлось столкнуться с большим количеством негатива и агрессии. После того как стало известно о результатах конкурса, некоторые пользователи Сети поспешили сообщить ей, что это только потому, что у нее нет ноги.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Chiara Bordi (@chiarabordi_) 5 Дек 2017 в 12:09 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Chiara Bordi (@chiarabordi_) 24 Май 2018 в 2:10 PDT

— Я потеряла ногу, но вы потеряли мозг и сердце, — написала девушка в Facebook в ответ на подобные обвинения. — Я подавлена и разочарованна после всей гадости, которая на меня вылилась, ведь я не была заинтересована в выигрыше. Я хотела показать людям, что жизнь прекрасна, даже если вы пережили такое драматическое событие, как я.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18-летняя Киара Борди потеряла ногу пять лет назад, когда угодила на велосипеде под машину, но протез не помешал ей в этом году стать финалисткой "Мисс Италия".
 
Новости дня
Новости разные
 
Совместный прием граждан провели представители законодательной и исполнительной власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика