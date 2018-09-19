Пауки атаковали побережье греческого города Аитолико

На побережье греческого города Аитолико пауки сплели густую трехсотметровую паутину. Об этом сообщает греческое издание Newsit.

На восточном берегу местной лагуны пауки покрыли паутиной траву, кустарники и даже пальмы. Местные жители уверены, что такое нашествие пауков вызвано большим скоплением комаров, которое появилось в Аитолико этим летом. Избыток пищи привел к тому, что пауки увеличили свою популяцию. Туристы, отдыхающие в этих местах, активно делятся в сети фото и видео с необычным явлением.

Источник: БЕЛТА.

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