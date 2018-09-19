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Пауки атаковали побережье греческого города Аитолико
20.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
На побережье греческого города Аитолико пауки сплели густую трехсотметровую паутину. Об этом сообщает греческое издание Newsit.
На восточном берегу местной лагуны пауки покрыли паутиной траву, кустарники и даже пальмы. Местные жители уверены, что такое нашествие пауков вызвано большим скоплением комаров, которое появилось в Аитолико этим летом. Избыток пищи привел к тому, что пауки увеличили свою популяцию. Туристы, отдыхающие в этих местах, активно делятся в сети фото и видео с необычным явлением.
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На побережье греческого города Аитолико пауки сплели густую трехсотметровую паутину. Об этом сообщает греческое издание Newsit. На восточном берегу...
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