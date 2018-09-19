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Погода на Жлобинщине в выходные

20.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Погода на Жлобинщине в выходные

Погоду в пятницу, 21 сентября, будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в тёплой воздушной массе. Ожидется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью юго-западный 1-5 м/с, днём южный 5-10 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, максимальная днем +28. 

В субботу, 22 сентября, переменная облачность, ночью без осадков, а днём на большей территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10, местами порывы до 15 - 18 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, максимальная днем +27.

В воскресенье, 23 сентября, похолодает. Будет облачно с прояснениями, ночью на большей части, а днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, 5-10 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +5, максимальная днем - 18 градусов тепла.

Температура воды в реке Днепр 20 сентября составила 15 градусов, а уровень воды - 26 см.

По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.

Фото Людмилы КРИЧКО.

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Погоду в пятницу, 21 сентября, будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в тёплой воздушной массе. Ожидется переменная...
 
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