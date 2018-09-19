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Как платить за ЖКУ, если владеешь только частью квартиры. Советы коммунальников

20.09.2018 14:56 — Разное | Tut.by  
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Как оплачивать коммуналку в квартире, знают все. Но как платить и по каким тарифам, если ты собственник только части жилья? Как распределить плату за ЖКУ между всеми владельцами квартиры, ведь расходуют они коммунальные блага не одинаково? Ответы на эти вопросы опубликовал портал коммунальной грамотности.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Подход к оплате коммунальных услуг для собственников целой квартиры и только доли примерно одинаков. По закону, как только человек завладел жилым помещением, он обязан платить за коммунальные услуги. В Гражданском кодексе прописано, что каждый участник долевой собственности обязан оплачивать сборы по общему имуществу, а также издержки по его содержанию соразмерно своей доле.

Каждый из собственников доли помещения должен открыть отдельный лицевой счет. Для этого с паспортом и свидетельством о регистрации права собственности нужно обратиться в свой расчетно-справочный центр.

Следующий шаг — заключение договоров с организациями, которые оказывают коммунальные услуги. С ЖЭС — на техническое обслуживание, обращение с отходами, с водоканалом — на водоснабжение и т.д. Чтобы плата за услуги взималась по субсидированным тарифам, собственник или кто-то из его родственников должен быть зарегистрирован в этой доле жилья. Если часть квартиры сдается по договору найма и наниматель там зарегистрирован, то плата также будет начисляться по субсидированным тарифам.

Плата за техобслуживание и теплоснабжение, а также газоснабжение, если нет счетчика, вносится соразмерно общей площади долей квартиры, принадлежащих каждому из собственников. От площади доли также зависит размер платы за капремонт.

За санитарное содержание вспомогательных помещений, техническое обслуживание лифта каждый из собственников будет платить исходя из количества человек, проживающих с ним.

От количества проживающих в квартире людей зависит и стоимость вывоза отходов, если зарегистрированных нет, то вывоз мусора оплачивается по субсидируемым тарифам, исходя из норматива образования ТКО на одно плательщика.

Сложнее всего разобраться с оплатой за воду и канализацию, ведь счетчик в квартире один, а пользователей много. Прибор должен быть зарегистрирован на одного из владельцев части жилья, но по соглашению с остальными собственниками. Плата за воду, в том числе и ее подогрев, начисляется каждому собственнику отдельно, ведь лицевой счет у каждого свой. Здесь собственники договариваются сами, как будут платить — в равных долях либо как-то еще. Если договориться не получится, то плата будет рассчитываться пропорционально зарегистрированным в квартире жильцам. Если собственник не зарегистрирован в своей доле и не проживает там, значит водой не пользуется и платить за нее не будет.

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Как распределить плату за ЖКУ между всеми владельцами квартиры, чтобы никто не переплачивал.
 
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