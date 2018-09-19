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Медведев анонсировал «непростой» шестилетний цикл в экономике России

20.09.2018 15:10 — Разное | Ежедневник  
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Медведев анонсировал «непростой» шестилетний цикл в экономике России

фото: holywarium.com

Об этом глава российского правительства заявил на заседании 20 сентября.

Медведев апеллировал к ситуации на сырьевых и финансовых рынках, а также указал на необходимость учитывать возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления, сообщает РИА Новости.

2019 год станет для российской экономики адаптационным. Медведев считает, что новый пакет структурных изменений выведет экономику на более высокую траекторию.

Сославшись на выводы Минэкономразвития, премьер ожидает более чем трехпроцентного экономического роста в России начиная 2021 года. Обеспечить его должны отрасли с экспортным потенциалом - химическая и пищевая промышленность, машиностроение, а  развитие инфраструктуры и жилищное строительство.

Инфляция, по прогнозам, должна остаться в рамках целевого показателя около 4%. Россия также продолжит политику импортозамещения инвестиционных и потребительских товаров, сказал премьер.

 
 
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Об этом глава российского правительства заявил на заседании 20 сентября.
 
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