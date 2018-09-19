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Задержан руководитель «Белэнергосетьпроекта»
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Еще 18 сентября силовики задержали на рабочем месте руководителя предприятия «Белэнергосетьпроект» Андрея Короткевича,
Известно, что в кабинете Короткевича прошел обыск. Следственный комитет и другие ведомства ситуацию пока не прокомментировали – неизвестно, кто конкретно задержал директора и в чем его обвиняют.
«Белэнергосетьпроект» занимается проектированием линий электропередач и электрооборудования, научно-исследовательской деятельностью. На предприятии разрабатывали проектную документацию по комплексу противоаварийной автоматики АЭС в Островце.
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Еще 18 сентября силовики задержали на рабочем месте руководителя предприятия «Белэнергосетьпроект» Андрея Короткевича, пишет «Наша Нiва». Информацию подтвердили...
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