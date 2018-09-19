Задержан руководитель «Белэнергосетьпроекта»

Еще 18 сентября силовики задержали на рабочем месте руководителя предприятия «Белэнергосетьпроект» Андрея Короткевича, пишет «Наша Нiва». Информацию подтвердили сотрудники организации.

Известно, что в кабинете Короткевича прошел обыск. Следственный комитет и другие ведомства ситуацию пока не прокомментировали – неизвестно, кто конкретно задержал директора и в чем его обвиняют.

«Белэнергосетьпроект» занимается проектированием линий электропередач и электрооборудования, научно-исследовательской деятельностью. На предприятии разрабатывали проектную документацию по комплексу противоаварийной автоматики АЭС в Островце.

На сайте организации также указано: «Предприятие является финансово независимой организацией. Долгосрочных и краткосрочных финансовых обязательств Предприятие не имеет. Кредиторской задолженности за товары, работы, услуги у Предприятия нет. РУП «Белэнергосетьпроект» является рентабельным предприятием, финансовое положение которого устойчиво».