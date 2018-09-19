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Ученикам школ Минска запрещают красить волосы

20.09.2018 14:53 — Разное | KYKY  
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В беларуских школах слишком мало запретов, поэтому администрации решили не позволять ученикам красить волосы (даже пряди). Родители этому, конечно, возмутились и требуют объяснить им, как цвет волос влияет на учебный процесс, пишет Sputnik.

Родители рассказали, что педагоги в некоторых столичных школах запрещают детям красить волосы и требуют привести их в «естественный вид». У дочери Юлии часть прядей окрашена в красный цвет. Школьную администрацию это не устраивает – девочке дали две недели на возвращение «нормального» цвета.

«Почему школа берет на себя право запрещать то, что разрешили родители?», – спрашивает Юлия.

«Учитель передала требование администрации. А дочь говорила, что и завуч приходила, и социальный педагог, и они все что-то выговаривали детям. Это «совок» какой-то!», – возмущается собеседница. Она опасается, что, если они не выполнят требование, семью могут отнести к «социально опасной».

Юлия обращает внимание, что никакие нормативно-правовые акты на сайте школы не запрещают красить волосы: «На сайте школы есть раздел «О деловом стиле одежды». Но там речь идет только об одежде. Никаких иных требований к внешнему виду детей не предъявляется». Журналист также не смог ничего найти. 

Чиновник: «Если кто захочет покрасит волосы в розовый, оранжевый, еще какой-то цвет, что это будет?

Ситуацию с этим запретом прокомментировала замначальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая: «Когда мы говорим о деловом стиле, то это касается внешнего вида ребенка полностью – от пяток до макушки. Мы не говорим, что сюда входит только костюм. Есть не только деловой стиль в одежде, но и деловой стиль и культура учащегося, который посещает учреждение образования. Если у нас сегодня кто захочет, покрасит волосы в розовый, оранжевый, еще какой-то цвет, что это будет? Естественно, у администрации школы вопрос возникает», – отметила она.

По словам чиновника, это и есть культура и этика обучающегося: «Внешний вид ученика регламентируется правилами внутреннего распорядка учреждения образования, будь то гимназия, школа, ПТУ или учреждение среднего специального образования. Родители могут обратиться в администрацию школы и ознакомиться с этим документом. Когда проходят встречи с родительской общественностью, все эти вопросы оговариваются, начиная от внешнего вида ученика. А внешний вид – это не только одежда», – заключила Надежда Великая.

 
 
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В беларуских школах слишком мало запретов, поэтому администрации решили не позволять ученикам красить волосы (даже пряди). Родители этому, конечно, возмутились и...
 
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