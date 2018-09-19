Лоукостов в Нацаэропорту не будет – они не хотят летать в Беларусь

Даже с открытием второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту лоукостов беларусам ждать не стоит. Директор Департамента по авиации Артем Сикорский в эфире телеканала «Беларусь 1» объяснил, в чем дело, пишет TUT.by.

Сикорский сказал, что причина в незаинтересованности перевозчиков летать в Беларусь: «Безусловно, мы понимаем, что это бизнес-модель [лоукосты – Прим.], она существует в мире, она для нас интересна. Но в настоящее время ни один лоукост-перевозчик не проявил достаточный интерес к полетам в Беларусь. Бизнес-модель лоукост-компаний больше подходит не к Национальному аэропорту, где достаточно высокий объем перевозки пассажиров, но в том числе и достаточно высокая загруженность этой воздушной гавани».

Анонимный источник рассказал KYKY, что Департамент по авиации в июле разослал примерно 10-15-и лоукостам письма с вопрос о заинтересованности в работе с беларуским рынком – и на все получил отказ.

По словам Сикорского, лоукост-компании больше подходят областным аэропортам. Но дело не в конкуренции, а в том, что лоукосты предназначены для того, чтобы летать из точки А в точку В. Нацаэропорт же хотят сделать «беларуским хабом».

«Я очень сомневаюсь, что реальные лоукост-компании могут прийти в Минск и в наши областные города, тем более, где пассажиропоток очень маленький, и выполнять такие полеты. Но если они придут, мы будем конкурировать, безусловно», – сказал гендиректор «Белавии» Анатолий Гусаров. Также он добавил, что в ближайшее время авиакомпания закупит пять новых самолетов, а до конца года снизит среднюю стоимость билетов на 10%.