Торги 20 сентября: евро и доллар продолжили падение

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг 20 сентября прошли очередные торги валютами.

Торги БВФБ привели к укреплению белорусского рубля: евро и американский доллар сегодня подешевели, корзина стала дешевле почти на 0,2%. Курс доллара упал сегодня на 0,0144 рубля до 2,0884 BYN за доллар. Курс евро упал на 0,0148 рубля до 2,4436 BYN за евро. Российский рубль подорожал на 0,0082 рубля до 3,1453 BYN/100 рублей РФ.