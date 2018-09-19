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Не бери сегодня в долг – обеднеешь. 5 запретов в Луков день

20.09.2018 15:18 — Разное | СТВ  
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Жил-был в 10 веке преподобный Лука. Прославился монах исключительно праведной жизнью, на редкость обостренным чувством справедливости. В честь его 20 сентября христиане стали отмечать Луков день. И хоть это религиозный праздник (обычно в такие дни церковь не советует работать), люди занимались тем, что убирали с грядок лук, везли на базар продавать, заплетали косами для хранения. Правда, в традициях есть и строгие запреты. Из разных источников мы собрали 5 самых распространенных и предлагаем вашему вниманию. Итак, нельзя в Луков день:

1. Брать в долг деньги. А еще если вдруг у вас не оказалось дома хлеба, и в магазин бежать поздно или лень, постарайтесь на ужин как-то обойтись без него. В противном случае потом всю жизнь вы будете маяться без денег, недоедать.

2. Свататься самому или засылать сватов. Говоря современным языком, нельзя делать подруге предложение и, как в кино, демонстрировать ей при этом дорогое содержимое маленькой красной коробочки. Иначе получите от ворот поворот. Ни кольцо не поможет, ни слова о большой и чистой любви.

3. Пересчитывать в кладовке банки с закатками – соленьями, вареньями, компотами… Сегодняшняя радость от количества запасов может превратиться в огорчение – все испортится и будет выброшено на помойку.   

4. Нельзя сегодня покупать и дарить девочке куклу. Раньше считали, что тогда у нее, когда вырастет и выйдет замуж, может не случиться материнства.

5. Вы же не хотите, чтобы у вас в боку закололо,  и вообще заболеть? Тогда постарайтесь сегодня не хвастаться своим здоровьем.

А вы не заметили в этом перечне от наших предков одну странную вещь? Сам не пойму: лук-то здесь причем?  

В.Д. 

 
 
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Жил-был в 10 веке преподобный Лука. Прославился монах исключительно праведной жизнью, на редкость обостренным чувством справедливости. В честь его 20 сентября...
 
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