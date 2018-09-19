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Переправляли подакцизные товары в Литву. Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды
Новости Беларуси. Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды на границе с Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спецоперация прошла в районе пункта пропуска «Лоша».
Двое жителей Островца – всё это время мужчины находились в оперативной разработке – попались с поличным. Злоумышленники промышляли нелегальной переправкой подакцизных товаров в Литву. При задержании мужчины попытались оказать сопротивление, в чем потерпели неудачу.
Одновременно была задержана и вторая часть преступной группы – на сей раз двое граждан Литвы. Злоумышленники, нарушившие границу, также попытались скрыться.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
В ходе оперативной разработки установлено, что участники этой группы пытались втянуть в свою преступную схему военнослужащих органов пограничной службы.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Задача правоохранителей – установить иных лиц, причастных к противоправной деятельности. Розыскные мероприятия проводятся в данный момент.
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды на границе с Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спецоперация прошла...
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