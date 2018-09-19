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Нацбанк Беларуси о новом дизайне банкнот. Как будут выглядеть купюры
Новости Беларуси. Белорусские деньги станут современнее. Соответствующий Указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь на купюрах появится точная дата выпуска их в оборот.
Ранее напечатанные денежные знаки датированы 2009 годом. Они постепенно ветшают и через некоторое время потребуют замены. Сейчас в условиях низкой инфляции есть спрос на банкноты мелкого номинала. Их будут обновлять в первую очередь. Они станут еще более защищены от подделывания.
Сергей Гайко, начальник главного управления наличного денежного обращения Национального банка Беларуси:
Это не замена какого-то банкнотного ряда или замена действующего номинала банкнот Национального банка. То есть это будет параллельное хождение банкнот как образца 2009 года, так и 2019-2020 годов.
Предусмотрена внешняя модификация денежных знаков, изменится и дизайн. Так, изображения архитектурных сооружений на новых банкнотах приведут в соответствие с их нынешним внешним видом. Появятся и названия памятников. А вот реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи бывшего председателя правления Национального банка Петра Прокоповича с банкнот уберут.
Ввод в обращение отдельных номиналов запланирован на 2019-2020 годы.
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Новости Беларуси. Белорусские деньги станут современнее. Соответствующий Указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь на купюрах...
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