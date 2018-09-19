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В Канаде огненный торнадо поглотил шланг для тушения пожара: необычное явление попало на видео

20.09.2018 14:52 — Разное | СТВ  
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Новости Канады. В Канаде очевидцы сняли на видео настоящий огненный торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадры набирают всё большую популярность в интернете еще и потому, что это редкое явление почти час не подпускало людей к машине. К тому же смерч размотал 30-метровый пожарный рукав и буквально поглотил его в воронке. Трое взрослых мужчин не смогли противостоять власти огня, который все-таки уничтожил шланг для своего же тушения.

В Канаде огненный торнадо поглотил шланг для тушения пожара: необычное явление попало на видео

 
 
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Новости Канады. В Канаде очевидцы сняли на видео настоящий огненный торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадры набирают всё большую популярность...
 
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