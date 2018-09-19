﻿ Актуальные проблемы нефтяной сферы и новые контракты. Что обсуждают на VI Международной отраслевой конференции в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Актуальные проблемы нефтяной сферы и новые контракты. Что обсуждают на VI Международной отраслевой конференции в Минске

20.09.2018 14:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Дефицита нефтяного сырья не ожидается, а беспокойство по поводу повышения цен на углеводороды преждевременны. 20 сентября в Минске проходит ежегодная международная встреча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производители, нефтетрейдеры, продавцы и операторы обсуждают актуальные проблемы отрасли и заключают новые контракты.

Актуальные проблемы нефтяной сферы и новые контракты. Что обсуждают на VI Международной отраслевой конференции в Минске

Актуальные проблемы нефтяной сферы и новые контракты. Что обсуждают на VI Международной отраслевой конференции в Минске

Одна из тем разговора – последствия налогового маневра России. Для минимизации последствий белорусские НПЗ модернизируют производства. На стабильной работе внутреннего рынка это никак не отразится.

Актуальные проблемы нефтяной сферы и новые контракты. Что обсуждают на VI Международной отраслевой конференции в Минске

Сергей Каморников, заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть»:
Сроки, установленные по завершению строительной части, – 2019 год, а в 2020 году новые установки должны быть введены в эксплуатацию. После ввода установок снизится резко производство мазута, вырастет производство светлых нефтепродуктов, дизельного топлива, автобензина. Это позволит зарабатывать дополнительную маржинальность при экспорте этих нефтепродуктов.

Актуальные проблемы нефтяной сферы и новые контракты. Что обсуждают на VI Международной отраслевой конференции в Минске

Нефтяные вопросы в ближайшее время обсудят и на высшем уровне. Как утверждают эксперты, алгоритм повышения пошлин на углеводородное сырье пока еще не выработан.

Актуальные проблемы нефтяной сферы и новые контракты. Что обсуждают на VI Международной отраслевой конференции в Минске

Александр Шкурин, международный эксперт по нефтерынку:
Нижняя граница этого отсечения обсуждается. И хотят ее опустить еще ниже. С учетом того, что маневр подразумевает сокращение экспортных пошлин, к 2024 году российская нефть будет стоить так же, как и мировая. Поэтому если не будет льгот, не будет скидок.

Я понимаю, что белорусская сторона, скорее всего, будет искать какие-то альтернативы.

Актуальные проблемы нефтяной сферы и новые контракты. Что обсуждают на VI Международной отраслевой конференции в Минске

Диверсификация поставок становится более актуальной. Изучается даже возможность импорта более качественной иранской нефти. Несмотря на подорожание «черного золота», цены на белорусский бензин формируются с учетом социально-ориентированного подхода. Топливо на белорусских АЗС на 20 % дешевле, чем в соседних прибалтийских странах.

Актуальные проблемы нефтяной сферы и новые контракты. Что обсуждают на VI Международной отраслевой конференции в Минске

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Дефицита нефтяного сырья не ожидается, а беспокойство по поводу повышения цен на углеводороды преждевременны. 20 сентября в Минске проходит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Студентку медколледжа зарезали около общежития в Петрозаводске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика