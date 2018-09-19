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Актуальные проблемы нефтяной сферы и новые контракты. Что обсуждают на VI Международной отраслевой конференции в Минске
Новости Беларуси. Дефицита нефтяного сырья не ожидается, а беспокойство по поводу повышения цен на углеводороды преждевременны. 20 сентября в Минске проходит ежегодная международная встреча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Производители, нефтетрейдеры, продавцы и операторы обсуждают актуальные проблемы отрасли и заключают новые контракты.
Одна из тем разговора – последствия налогового маневра России. Для минимизации последствий белорусские НПЗ модернизируют производства. На стабильной работе внутреннего рынка это никак не отразится.
Сергей Каморников, заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть»:
Нефтяные вопросы в ближайшее время обсудят и на высшем уровне. Как утверждают эксперты, алгоритм повышения пошлин на углеводородное сырье пока еще не выработан.
Александр Шкурин, международный эксперт по нефтерынку:
Я понимаю, что белорусская сторона, скорее всего, будет искать какие-то альтернативы.
Диверсификация поставок становится более актуальной. Изучается даже возможность импорта более качественной иранской нефти. Несмотря на подорожание «черного золота», цены на белорусский бензин формируются с учетом социально-ориентированного подхода. Топливо на белорусских АЗС на 20 % дешевле, чем в соседних прибалтийских странах.
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Актуальные проблемы нефтяной сферы и новые контракты. Что обсуждают на VI Международной отраслевой конференции в Минске
Новости Беларуси. Дефицита нефтяного сырья не ожидается, а беспокойство по поводу повышения цен на углеводороды преждевременны. 20 сентября в Минске проходит...
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