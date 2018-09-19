Раскопали могилу, чтобы узнать, что происходит с трупом

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Уголовные дела за хулиганство и осквернение могилы заведены в Климовичах в отношении трех подростков. Они раскопали могилу и оставили неприличные надписи и рисунки у храма.Об преступлении, которое произошло этим летом, пишетОдин из климовчан, считая себя апатеистом (философская точка зрения, которая означает безразличное отношение к существованию или несуществованию бога) свои взгляды на церковь решил выразить надписями. Вместе со своими двумя знакомыми девушками он оставил на арке у храма в Климовичах слово из трех букв, подкрепив его изображением мужского полового органа, а на стене воскресной школы — надпись на английском языке, которая в переводе на русский означает «Да здравствует сатана». И рядом — пятиконечная звезда, поему-то вверх ногами.Примечательно, что ранее его спутницы отметились на кладбище, где пытались раскопать могилу. Выбрав старую могильную плиту и воспользовавшись металлической табличкой с датами жизни и смерти одного из покойников, стали выкапывать яму. Им было очень интересно посмотреть, что в земле происходит с трупом. Но сил не хватило и задуманное они так до конца и не довели.Подростков нашли в начале сентября. Трое молодых людей были водворены в изолятор временного содержания. В отношении молодых людей было возбуждено три уголовных дела: два — по статье 339 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Хулиганство», одно — по статье 347 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Надругательство над трупом или могилой». За совершенные «подвиги» климовчанам грозят тюремные сроки до трех лет каждому.