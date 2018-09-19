

Андрей Короткевич

Данную информацию подтвердилисотрудники "Белэнергосетьпроекта". Известно, что в кабинетепрошел обыск.Следственный комитет и другие силовики пока не прокомментировали, кто из них задержал директора, и в чем его обвиняют."Белэнергосетьпроект" занимается проектированием линий энергопередач и электрооборудования, соответствующей научно-исследовательской деятельностью. На предприятии разрабатывали проектную документацию по комплексу противоаварийной автоматики АЭС в Островце.