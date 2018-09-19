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Силовики задержали директора "Белэнергосетьпроект"
Андрей Короткевич
Данную информацию подтвердили
Следственный комитет и другие силовики пока не прокомментировали, кто из них задержал директора, и в чем его обвиняют.
"Белэнергосетьпроект" занимается проектированием линий энергопередач и электрооборудования, соответствующей научно-исследовательской деятельностью. На предприятии разрабатывали проектную документацию по комплексу противоаварийной автоматики АЭС в Островце.
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Руководитель предприятия Андрей Короткевич был задержан 18 сентября на рабочем месте.
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