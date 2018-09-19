Лукашенко летит к Путину в Сочи

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Как информирует президентская пресс-служба, планируется, что в Сочи 21 сентября состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне с участием членов правительств двух стран. Президентытакже проведут двустороннюю встречу в формате "один на один".- говорится в сообщении.