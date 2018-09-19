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Лукашенко летит к Путину в Сочи
Фото: Reuters
Как информирует президентская пресс-служба, планируется, что в Сочи 21 сентября состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне с участием членов правительств двух стран. Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин также проведут двустороннюю встречу в формате "один на один".
"На повестку дня будет вынесена актуальная тематика белорусско-российского сотрудничества. Ожидается, что стороны подробно рассмотрят вопросы по широкому кругу направлений, в том числе в сферах сельского хозяйства, промышленности, торгово-экономического и финансового взаимодействия, сотрудничества в нефтегазовой сфере, по союзной и интеграционной тематике", - говорится в сообщении.
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Александр Лукашенко 20-21 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.
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