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Организатор свингер-вечеринок ранее убил одну девушку и изнасиловал другую

20.09.2018 14:45 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В конце июня ОМОН ворвался на свингер-вечеринку под Минском. Посетителей доставили в милицию, потом отпустили. Сначала отпустили и организатора, Вячеслава Казанова, но позже его снова взяли под стражу.

Сначала следователи сообщали, что Казанова подозревают в организации занятий проституцией. Но позже обвинение изменилось. 19 сентября силовики сообщили, что мужчину, известного также как Слава Казанова, обвиняют в сексуальном насилии.

Организатор свингер-вечеринок ранее убил одну девушку и изнасиловал другую

Многих удивило такое жестокое обращение с любителем свободного секса. Но выяснилось, что Казанова был осужден за два жестоких преступления, пишет Наша Ніва. В обоих случаях его жертвами были молодые женщины. Одну из них он изнасиловал. Другую – убил ножом.

Подробности рассказал sb.by Александр Азаревич, подполковник юстиции и бывший следователь. Оказывается «дело об обгоревших пуговицах» – и есть история Вячеслава Казанова.

***

В 2001 году в деревне под Вилейкой задержали преступника. Молодой парень пришел к знакомому забрать долг. Дверь ему открыла сестра должника. Парень ушел, но после вернулся и залез в дом через окно. Там он изнасиловал девушку на глазах ее тяжелобольного брата, забрал украшения, часы, деньги.

Преступника задержали в тот же день. Это и был Вячеслав Казанов. В тот вечер Вячеслав был пьян. Но на допросе вдруг сообщил, что он свидетель еще одного преступления. И дал следователям адрес квартиры в Вилейке.

Там милиционеры нашли тело девушки, из глаза которой торчал нож. Труп лежал в ванне больше месяца.

Следователи начали выяснять обстоятельства убийства. Задержанный Казанов рассказывал, что убитая девушка — его знакомая. Мол, он встречался с ней. В один из вечеров девушка попросила его уйти. Парень якобы вышел из квартиры, но опоздал на последний автобус и решил вернуться. А в квартире застал труп своей любовницы и ее бывшего мужа.

Мужа задержали, но стало понятно, что он не убивал девушку. Зато во время осмотра помещения, где жил Казанов, в печи нашли обгоревшие металлические пуговицы. Сопоставили с рассказом новой любовницы задержанного «свидетеля»: женщина говорила, что тот все время ходил в кожаной куртке. А после та куда-то исчезла.

Следователи стали догадываться, что именно парень совершил убийство. А потом он признался сам.

На тот момент он жил с женщиной. У них был общий ребенок, но это не мешало Вячеславу общаться с другими. Одна из таких девушек и стала жертвой.

Казанов рассказал, что ночевал у знакомой. Она разбудила его и завела разговор об отношениях. Мол, требовала, чтобы он женился на ней и бросил свою сожительницу и ребенка. Началась ссора, перешедшая в драку. Хозяйка квартиры якобы схватилась за топор и ударила парня по плечу. Тот схватил нож, ударил ее и попал в глаз. Уверял, что случайно. Девушка погибла сразу же.

Потом Казанов перетащил тело в ванну, накрыл халатом и ушел. А одежду, которая была на нем в тот вечер, в том числе и куртку, парень сжег дома в печи.

Суд признал парня виновным и в изнасиловании, и в убийстве. Преступник получил 17 лет колонии.

***

Освободился Казанов раньше. В 2015 году он вышел по условно-досрочному. Переехал в Минск, где некоторое время пытался заниматься бизнесом. Шло не очень.

Параллельно, как говорил сам Казанов, он организовывал свингер-вечеринки. Но, настаивал Вячеслав, это было хобби. Денег на таких вечерах он не зарабатывал.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце июня ОМОН ворвался на свингер-вечеринку под Минском. Посетителей доставили в милицию, потом отпустили.
 
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