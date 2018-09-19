Студентку медколледжа зарезали около общежития в Петрозаводске



Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

В среду, 19 сентября, около общежития Петрозаводского базового медицинского колледжа на улице Московской прохожие обнаружили тело 20-летней девушки с ножевыми ранениями.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).— говорится в сообщении.В ночь на четверг в социальных сетях появились заявления пользователей, что еще в двух микрорайонах обнаружены тела убитых девушек.— уточнили в следственном комитете.В СК и МВД пока не раскрывают данные и обстоятельства убийства девушки. В медколледже и общежитии сотрудники также отказываются комментировать преступление.