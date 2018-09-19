ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пассажир такси услышал цену за проезд и выпрыгнул из машины

20.09.2018 14:09 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Мужчина разбился насмерть.

29-летний отец двоих детей Тони Пембертон из Уэльса возвращался со своей девушкой с регбийного матча и успел выпить перед этим несколько алкогольных напитков.

Тони со своей подружкой Сарой Перкинс вызвал такси к стадиону и, по словам девушки, пара заранее обговорила стоимость поездки. Она должна была составить 70 фунтов. Но уже в пути таксист заявил, что хочет большую сумму, пишет Mirror.

Тогда разгорячённый алкоголем поклонник регби просто пришёл в ярость. Он пытался вскочить и стал пинать водительское сиденье. Завязалась перепалка. Девушка попыталась успокоить юношу и просила не беспокоиться о деньгах. Но на Тони ничего не действовало. Он заявил, что собирается идти пешком. Мгновение спустя Сару обдало холодным воздухом — парень выпрыгнул в окно на скорости около 100 км/ч. По словам полиции, Тони скончался от множественных травм. После обследования машины не было найдено осколков стекла. Похоже, парень выдавил его целиком.

Пассажир такси услышал цену за проезд и выпрыгнул из машины

Фото: соцсети

Однако у таксиста Мухаммеда Джамиля своя версия событий. Он заявил, что не просил никаких денег свыше обговорённой суммы ни в начале поездки, ни по дороге.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Наслаждаемся аэросъёмкой города. Как выглядит Мозырь с высоты птичьего полёта: видеофакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика