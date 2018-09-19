Пассажир такси услышал цену за проезд и выпрыгнул из машины

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29-летний отец двоих детейиз Уэльса возвращался со своей девушкой с регбийного матча и успел выпить перед этим несколько алкогольных напитков.Тони со своей подружкойвызвал такси к стадиону и, по словам девушки, пара заранее обговорила стоимость поездки. Она должна была составить 70 фунтов. Но уже в пути таксист заявил, что хочет большую сумму, пишет Mirror.Тогда разгорячённый алкоголем поклонник регби просто пришёл в ярость. Он пытался вскочить и стал пинать водительское сиденье. Завязалась перепалка. Девушка попыталась успокоить юношу и просила не беспокоиться о деньгах. Но на Тони ничего не действовало. Он заявил, что собирается идти пешком. Мгновение спустя Сару обдало холодным воздухом — парень выпрыгнул в окно на скорости около 100 км/ч. По словам полиции, Тони скончался от множественных травм. После обследования машины не было найдено осколков стекла. Похоже, парень выдавил его целиком.Однако у таксистасвоя версия событий. Он заявил, что не просил никаких денег свыше обговорённой суммы ни в начале поездки, ни по дороге.