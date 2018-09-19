Лукашенко летит к Путину

21 сентября в Сочи состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне с участием членов правительств двух стран.





Двустороннюю встречу в формате один на один проведут и Лукашенко с главой РФ Владимиром Путиным.





Сообщается, что "на повестку дня будет вынесена актуальная тематика белорусско-российского сотрудничества".



