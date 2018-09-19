|
Лукашенко летит к Путину
Александр Лукашенко 20-21 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщает
21 сентября в Сочи состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне с участием членов правительств двух стран.
Двустороннюю встречу в формате один на один проведут и Лукашенко с главой РФ Владимиром Путиным.
Сообщается, что "на повестку дня будет вынесена актуальная тематика белорусско-российского сотрудничества".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 20-21 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщает БелТА.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)