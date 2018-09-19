Лукашенко поздравил китайского партийного функционера с недавним назначением на должность и напомнил о своей июньской встрече с лидером Китая Си Цзиньпином, на которой они совместно объявили о вступлении в новый этап белорусско-китайского сотрудничества.









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"Беларусь и Китай, как принято сегодня говорить, стали "железными братьями", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.





Нынешние отношения с Китаем Лукашенко охарактеризовал как интенсивные, всеобъемлющие и динамично развивающиеся.





Чжао Лэцзи, в свою очередь, передал Лукашенко самые теплые приветствия и наилучшие пожелания "от старого друга, хорошего друга председателя КНР Си Цзиньпина".





Китайский гость особенно подчеркнул личный вклад Лукашенко в развитие двусторонних отношений: Лукашенко был в Китае уже 10 раз.





"Как Вы правильно заметили, наши страны - железные братья, железные друзья", - сказал Лэцзи.





По его словам, целью нынешнего визита является реализация договоренностей, достигнутых главами государств на полях состоявшего в июне этого года саммита ШОС.