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Лукашенко объявил Беларусь и Китай "железными братьями"

20.09.2018 14:37 — Разное | Партизан  
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20 сентября Александр Лукашенко встретился с членом постоянного комитета политбюро ЦК компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.

Лукашенко поздравил китайского партийного функционера с недавним назначением на должность и напомнил о своей июньской встрече с лидером Китая Си Цзиньпином, на которой они совместно объявили о вступлении в новый этап белорусско-китайского сотрудничества.


фото: БелТА

"Беларусь и Китай, как принято сегодня говорить, стали "железными братьями", - цитирует Лукашенко его пресс-служба. 

Нынешние отношения с Китаем Лукашенко охарактеризовал как интенсивные,  всеобъемлющие и динамично развивающиеся.

Чжао Лэцзи, в свою очередь, передал Лукашенко самые теплые приветствия и наилучшие пожелания "от старого друга, хорошего друга председателя КНР Си Цзиньпина".

Китайский гость особенно подчеркнул личный вклад Лукашенко в развитие двусторонних отношений: Лукашенко был в Китае уже 10 раз. 

"Как Вы правильно заметили, наши страны - железные братья, железные друзья", - сказал Лэцзи.

По его словам, целью нынешнего визита является реализация договоренностей, достигнутых главами государств на полях состоявшего в июне этого года саммита ШОС.

 
 
Ссылка на источник 21
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20 сентября Александр Лукашенко встретился с членом постоянного комитета политбюро ЦК компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины...
 
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