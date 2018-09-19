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Ходорковский: Отравление Верзилова связано с гибелью журналистов в ЦАР

20.09.2018 14:24 — Разное | Партизан  
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Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский на своем сайте выступил с заявлением о ситуации вокруг предполагаемого отравления участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова.

Ранее несколько людей из окружения Верзилова, включая его бывшую жену Надежду Толоконникову, сообщили, что он вел собственное расследование гибели в Центральноафриканской республике трех российских журналистов - Охрана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, - а в день срочной госпитализации получил от своих источников из ЦАР крайне важные сведения об этом деле, передает радио Свобода.

В своем заявлении Ходорковский, который спонсировал поездку погибших журналистов в Африку, а теперь ведет расследование их гибели, подтвердил эту информацию, уточнив, что расследование Верзилова "привело его к тем же людям, что и нас".

Ходорковский также подчеркнул, что с самого начала понимал: "расследование будет опасным, а контроль за его участниками - плотным". 


Именно поэтому он отказался от ведения расследования из Москвы, равно как и от участия в нем Верзилова, перенеся центр всех действий в Лондон. Тем не менее, по словам Ходорковского, издатель "Медиазоны" все равно начал самостоятельные поиски убийц.

"Исходя из имеющихся у меня фактов, я полагаю отравление Верзилова реальным, а события взаимосвязанными", - заключил Ходорковский, предупредив, что "ситуация предельно опасна", а оглашение данных, полученных издателем "Медиазоны", может привести к новым жертвам.

Кроме этого, глава "Открытой России" заявил, что против одного из его сотрудников, участвовавших в расследовании, готовилась провокация с обвинением в подготовке теракта против Владимира Путина. Одновременно с этим в ЦАР при крайне странных обстоятельствах погиб один из свидетелей по делу, имя которого Ходорковский также не назвал.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике в конце июля. Они снимали для Центра управления расследованиями, который спонсировал Ходорковский, фильм о российских наемниках из "частной военной компании Вагнера". Ее связывают с близким другом Владимира Путина бизнесменом Евгением Пригожиным. 

Известно, что контакты проводника, который должен был встретить журналистов в ЦАР, дал Кирилл Романовский – корреспондент "Федерального агентства новостей", одним из спонсоров которого также называют Пригожина.

После гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко, Ходорковский прекратил финансировать Центр управления расследованиями и занялся поиском убийц журналистов. Он неоднократно заявлял, что группа стала жертвой спланированной операции.


Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве 11 сентября – после того, как резко начал терять зрение, речь и способность передвигаться. 15 сентября его отправили на лечение в Берлин. Немецкие врачи склоняются к тому, что Верзилова могли отравить, однако пока не могут определить тип вещества, которым это было сделано.

В тоже время бывшая жена Верзилова Надежда Толоконникова не исключила, что отравление может быть связано не с расследованием гибели журналистов в ЦАР, а с местью за акцию Pussy Riot во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. 

15 июля Верзилов вместе с девушками из Pussy Riot, переодевшись в форму сотрудников полиции, выбежал на поле "Лужников" в знак протеста против политических репрессий и полицейского беспредела. Игру пришлось прервать на полторы минуты. На трибуне в этот момент находился президент России Владимир Путин.

11 сентября Верзилов почувствовал себя плохо как раз после того, как посетил суд по административному делу над одной из участниц акции, его подругой Вероникой Никульшиной.

 
Теги: Новости
 
 
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Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский на своем сайте выступил с заявлением о ситуации вокруг предполагаемого отравления участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны"...
 
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