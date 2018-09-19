ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представлен проект стратегии развития Ганцевичского района до 2025 года

20.09.2018 15:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Проект стратегии развития Ганцевичского района до 2025 года сегодня представлен на выездном расширенном заседании Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59013.php

Представлен проект стратегии развития Ганцевичского района до 2025 года

Председатель Брестского областного совета депутатов Юрий Наркевич, председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис

"Район объективно находится в сложных условиях. Из 27 тыс. населения меньше 10 тыс. являются экономически активными, из 170 тыс. га территории района только 20 тыс. га - пашни. Поэтому и традиционные (будем говорить, стандартные) подходы по ведению экономики здесь неприемлемы. Сегодняшний разговор посвящен тому, как найти особые условия для обеспечения динамичного развития экономики", - отметил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59013.php

Представлен проект стратегии развития Ганцевичского района до 2025 года

Михаил Мясникович

В частности, большой потенциал видится у лесного хозяйства. Лесом в Ганцевичском районе покрыты 106 тыс. га. На большей части этих территорий произрастает сосна, 2% занимают деревья твердых пород, которые используются для изготовления паркета. Еще на 34% растут березы - сырье для мебельной промышленности и фанерного производства. Поэтому в районе логично организовать мощности для глубокой переработки древесины, считает уполномоченный Президента по Брестской области.

По словам председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса, Ганцевичский район обладает необходимым потенциалом для успешного развития. "Основа - сельское хозяйство. Но наличие больших объемов лесных, водных ресурсов, заказников могут обеспечить точки роста еще по нескольким направлениям. Это создание предприятий переработки местного сырья, развитие экологического туризма. Однако коэффициент использования этих ресурсов низкий. Нужно четко определить, какие отрасли дадут лучшие экономические результаты", - подчеркнул он.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59013.php

Представлен проект стратегии развития Ганцевичского района до 2025 года

Анатолий Лис

Особый акцент в стратегии долгосрочного развития района сделан на сельскохозяйственной отрасли, в частности, мясном скотоводстве. В регионе планируется построить четыре молочно-товарные фермы на 750 голов каждая - в ОАО "Хотыничи", "Люсино Агро", "Дубняки" и "Березовец". Намечено возведение трех телятников, четырех профилакториев, 16 сенажных траншей. Реконструкция животноводческих помещений позволит обеспечить увеличение поголовья скота до 27 тыс. голов, производство мяса - до 4,1 т. Кроме того, для создания более комфортных условий для занятий фермерством предлагается вовлечь в сельхозоборот 680 га земель.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59013.php

Представлен проект стратегии развития Ганцевичского района до 2025 года

Во время заседания

Также документ предусматривает активизацию работы в сферах промышленности, предпринимательства, торговли и бытового обслуживания, туризма.

"Будем просить Президента об особых условиях для района, который находится в объективно сложных экономических и природно-климатических условиях. Нужно помочь ему, чтобы обеспечивалось развитие, в том числе малого и среднего предпринимательства, особенно работающих в производственной сфере микроорганизаций. Там должны быть соответствующие налоговые меры поддержки, упрощен доступ к местным ресурсам, чтобы обеспечить занятость населения, закрепить кадры", - резюмировал Михаил Мясникович.

Проект стратегии развития Ганцевичского района будет доработан с учетом замечаний и предложений.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59013.php

Представлен проект стратегии развития Ганцевичского района до 2025 года

Фото Вадима Якубёнка

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект стратегии развития Ганцевичского района до 2025 года сегодня представлен на выездном расширенном заседании Брестского облисполкома, передает корреспондент...
 
Новости дня
Новости разные
 
Над заброшенной военной базой США возвышается черная пирамида
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика