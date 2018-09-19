Представлен проект стратегии развития Ганцевичского района до 2025 года

Проект стратегии развития Ганцевичского района до 2025 года сегодня представлен на выездном расширенном заседании Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.



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Председатель Брестского областного совета депутатов Юрий Наркевич, председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис

"Район объективно находится в сложных условиях. Из 27 тыс. населения меньше 10 тыс. являются экономически активными, из 170 тыс. га территории района только 20 тыс. га - пашни. Поэтому и традиционные (будем говорить, стандартные) подходы по ведению экономики здесь неприемлемы. Сегодняшний разговор посвящен тому, как найти особые условия для обеспечения динамичного развития экономики", - отметил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович.



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Михаил Мясникович

В частности, большой потенциал видится у лесного хозяйства. Лесом в Ганцевичском районе покрыты 106 тыс. га. На большей части этих территорий произрастает сосна, 2% занимают деревья твердых пород, которые используются для изготовления паркета. Еще на 34% растут березы - сырье для мебельной промышленности и фанерного производства. Поэтому в районе логично организовать мощности для глубокой переработки древесины, считает уполномоченный Президента по Брестской области.

По словам председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса, Ганцевичский район обладает необходимым потенциалом для успешного развития. "Основа - сельское хозяйство. Но наличие больших объемов лесных, водных ресурсов, заказников могут обеспечить точки роста еще по нескольким направлениям. Это создание предприятий переработки местного сырья, развитие экологического туризма. Однако коэффициент использования этих ресурсов низкий. Нужно четко определить, какие отрасли дадут лучшие экономические результаты", - подчеркнул он.



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Анатолий Лис

Особый акцент в стратегии долгосрочного развития района сделан на сельскохозяйственной отрасли, в частности, мясном скотоводстве. В регионе планируется построить четыре молочно-товарные фермы на 750 голов каждая - в ОАО "Хотыничи", "Люсино Агро", "Дубняки" и "Березовец". Намечено возведение трех телятников, четырех профилакториев, 16 сенажных траншей. Реконструкция животноводческих помещений позволит обеспечить увеличение поголовья скота до 27 тыс. голов, производство мяса - до 4,1 т. Кроме того, для создания более комфортных условий для занятий фермерством предлагается вовлечь в сельхозоборот 680 га земель.



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Во время заседания

Также документ предусматривает активизацию работы в сферах промышленности, предпринимательства, торговли и бытового обслуживания, туризма.

"Будем просить Президента об особых условиях для района, который находится в объективно сложных экономических и природно-климатических условиях. Нужно помочь ему, чтобы обеспечивалось развитие, в том числе малого и среднего предпринимательства, особенно работающих в производственной сфере микроорганизаций. Там должны быть соответствующие налоговые меры поддержки, упрощен доступ к местным ресурсам, чтобы обеспечить занятость населения, закрепить кадры", - резюмировал Михаил Мясникович.

Проект стратегии развития Ганцевичского района будет доработан с учетом замечаний и предложений.



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Фото Вадима Якубёнка