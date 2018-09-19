Древние свитки и рукописи на коже были представлены в Бресте

Самые древние документальные памятники мирового значения впервые представит выставка в Национальной библиотеке Беларуси, которая проходит с 20 сентября по 21 октября. Однако за день до её открытия, вечером 19 сентября 2018 года рукописи можно было увидеть в Бресте. Все они подлинные, по разным оценкам документам от 500 до 600 лет. Документы переписывались только вручную тысячелетиями.



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Обычно такого уровня реликвии показывают исключительно в музеях и под стеклом. Стоимость свитков не называется, для их обладателей они, как правило, бесценны. Увидеть реликвии, а тем более прикоснуться - большая редкость.



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Свитки Мертвого моря, библейские рукописные тексты на папирусе, коже и пергаменте, глиняные таблички с клинописью, ценнейшие средневековые европейские манускрипты, библейские первопечатные книги из разных стран мира, старопечатные Полиглоты (многоязычные тексты Священного Писания), уникальные иллюстрированные экземпляры Библии различных культурных традиций и, естественно, примеры сакрального письменности Беларуси - все это представлено на международной выставке "Беларусь и Библия". Ведь Библия до сих пор остается известнейшей и влиятельнейшей книгой в истории человечества, к тому же самой издаваемой и переводимой на многие языки мира.



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Соответствующий договор о сотрудничестве между Национальной библиотекой Беларуси и негосударственной организацией "Группа исследования рукописей" (США) был подписан 25 мая. В церемонии приняли участие директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Александр Суша, директор организации "Группа исследований рукописей" Скотт Кэрролл, исполнительный директор проекта Inspired Дэвид Эддингтон, организатор проекта Павел Дяченко, а также представители научных и общественных организаций.