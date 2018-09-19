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На Blockchain Conference Moscow обсудят законодательство, нефтяной бизнес и аналитику в блокчейне
Blockchain Conference Moscow проходит уже в восьмой раз. Организаторы — международная компания Smile-Expo — остались верны традиционному формату: конференция плюс выставка оборудования и ПО.
Конференция адресована разработчикам, предпринимателям, инвесторам, основателям стартапов, а также финансистам, экономистам, юристам и маркетологам, которые встречаются в своей практике с темами блокчейна и криптовалют. Она разделится на два потока, чтобы каждый участник мог сфокусироваться на важной для него информации.
Ключевые темы Blockchain Conference Moscow:
1. Поток Fintech Hall:
• криптовалюты и традиционные финансы;
2. Поток Tech Hall:
• токенизация экономики и других сфер общественной жизни;
Программа будет уточняться и дополняться; все изменения публикуются на сайте.
Спикеры конференции
Организаторы мероприятия ежегодно приглашают в Москву экспертов по блокчейну. На конференции выступают спикеры из Европы, Азии, Северной Америки. Но важная часть программы — доклады представителей российского блокчейн-сообщества, которые хорошо знакомы с местной спецификой и делятся актуальными кейсами.
Пять экспертов из России уже подтвердили свое участие в Blockchain Conference Moscow.
Алексей Студнев, разработчик, CTO и основатель Bloxy.info. Основатель IT-компаний в России и США. Алексей расскажет о глубокой аналитике в блокчейне, ее инструментах и областях применения.
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Открыта продажа билетов на крупнейшую в России конференцию по блокчейну, криптовалютам и инвестициям в токены! Мероприятие Blockchain Conference Moscow пройдет 20 ноября и...
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