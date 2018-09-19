На Blockchain Conference Moscow обсудят законодательство, нефтяной бизнес и аналитику в блокчейне



Blockchain Conference Moscow

Blockchain Conference Moscow проходит уже в восьмой раз. Организаторы — международная компания Smile-Expo — остались верны традиционному формату: конференция плюс выставка оборудования и ПО.

Конференция адресована разработчикам, предпринимателям, инвесторам, основателям стартапов, а также финансистам, экономистам, юристам и маркетологам, которые встречаются в своей практике с темами блокчейна и криптовалют. Она разделится на два потока, чтобы каждый участник мог сфокусироваться на важной для него информации.

Ключевые темы Blockchain Conference Moscow:

1. Поток Fintech Hall:

• криптовалюты и традиционные финансы;

• регулирование блокчейна;

• безопасность в блокчейне;

• блокчейн и инновации;

• промышленное применение технологии.

2. Поток Tech Hall:

• токенизация экономики и других сфер общественной жизни;

• децентрализация Интернета;

• ICO — криптовалютные краудсейлы: настоящее и будущее;

• стратегии успешного трейдинга;

• EOS-конституция как первый общественный договор в блокчейне.

Программа будет уточняться и дополняться; все изменения публикуются на сайте.

Спикеры конференции

Организаторы мероприятия ежегодно приглашают в Москву экспертов по блокчейну. На конференции выступают спикеры из Европы, Азии, Северной Америки. Но важная часть программы — доклады представителей российского блокчейн-сообщества, которые хорошо знакомы с местной спецификой и делятся актуальными кейсами.

Пять экспертов из России уже подтвердили свое участие в Blockchain Conference Moscow.

Алексей Студнев, разработчик, CTO и основатель Bloxy.info. Основатель IT-компаний в России и США. Алексей расскажет о глубокой аналитике в блокчейне, ее инструментах и областях применения.