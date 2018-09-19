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«Рельсовая война»: 75 лет подвигу советских партизан

20.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Исполнилось 75 лет подвигу советских партизан. «Рельсовая война» – кодовое название одной из самых масштабных операций Великой Отечественной. Летом и осенью 43-го белорусские, российские и украинские партизаны взорвали десятки тысяч рельс, по которым шли на фронт гитлеровские эшелоны. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко вспомнила страницы истории.

В архивных папках ход партизанской операции. Документы хранятся в Национальном архиве Беларуси. Рассекретили их только в 90-е годы. Бумаги говорят, что минеров готовили прямо в лесу. В сжатые сроки. Есть здесь и учебные пособия. 

1943 год. Немецкая военная машина начала давать сбой. Гитлеровцы рассчитывали перехватить инициативу под Курском. Помешать врагам перебросить на Восточный фронт резервы – такую задачу поставили перед партизанами. 

«Здесь же кратчайший путь. Берлин-Варшава-Брест-Минск и туда дальше на восточный фронт. Поэтому партизаны Беларуси наиболее активно участвовали в этом», – рассказал ведущий научный сотрудник Национального архива республики Беларусь Анатолий Великий.

Необходимо было сделать железнодорожные пути непригодными для движения войск. Более 120 тысяч человек километр за километром уничтожали транспортные артерии. Участники событий говорят, тогда не представляли, каков размах операции.

«По тому времени я, конечно, это не осознавал. Потому что я только видел своего командира, своих товарищей. А больших масштабов мышления у нас, конечно, не было. Наш отряд получил задание в определенном месте», – сказал ветеран Великой Отечественной войны Николай Козырев.

Рельсы было непросто взорвать. Охраняли каждый километр путей. 

«То, что немцам пришлось отвлечь немалое количество, выражаясь военным языком, живой силы для охраны железных дорог, это тоже бесспорно. Это тоже наверное можно считать положительным эффектом от вот этой разрушительной работы», – рассказал историк Андрей Киштымов.

Удалось уничтожить более 200 тысяч рельсов. Это значительно затруднило перегруппировки фашистских войск. Более двухсот дней к немцам не поступало подкрепление, продовольствие, медикаменты. 



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Летом и осенью 43-го белорусские, российские и украинские партизаны взорвали десятки тысяч рельс, по которым шли гитлеровские эшелоны.
 
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