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Над заброшенной военной базой США возвышается черная пирамида
Во время просмотра спутниковых снимков военных объектов можно встретить довольно странные вещи. Например, черную пирамиду, которая возвышается над Green River Launch Complex в американском штате Юта,
На самом деле это даже не сооружение, а гигантская куча радиоактивных отходов комбината по обогащению урана, работавшего на полную мощность с 1957 по 1961 год. А вообще здесь складывали радиоактивные отходы до 1988 года, в том числе, с 17 других объектов в регионе.
Сейчас эта местность обнесена предупреждающими табличками о радиационной опасности, а сами отходы, которые пробудут здесь еще долгое время, представляют серьезную угрозу для окружающей среды.
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Курган также содержит радиоактивные отходы из 17 других объектов от в регионе.
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