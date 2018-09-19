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Над заброшенной военной базой США возвышается черная пирамида

20.09.2018 15:46 — Разное | Tut.by  
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Во время просмотра спутниковых снимков военных объектов можно встретить довольно странные вещи. Например, черную пирамиду, которая возвышается над Green River Launch Complex в американском штате Юта, пишет The Drive. Пирамида занимает пять с половиной гектаров земли и имеет размеры 161 на 137 метров.


Фото: thedrive.com

На самом деле это даже не сооружение, а гигантская куча радиоактивных отходов комбината по обогащению урана, работавшего на полную мощность с 1957 по 1961 год. А вообще здесь складывали радиоактивные отходы до 1988 года, в том числе, с 17 других объектов в регионе.


Фото: thedrive.com

Сейчас эта местность обнесена предупреждающими табличками о радиационной опасности, а сами отходы, которые пробудут здесь еще долгое время, представляют серьезную угрозу для окружающей среды.

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Курган также содержит радиоактивные отходы из 17 других объектов от в регионе.
 
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