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Водителю неисправного МАЗа, который в Гомеле на "зебре" сбил двух женщин, вынесли приговор
В Гомеле вынесли приговор водителю грузовика, сбившему начале этого года двух женщин. Пешеходы получили серьезные травмы.
Следствие установило, что водитель управлял технически неисправным автомобилем, при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу проявил невнимательность, при выборе скорости движения не учел интенсивность движения, состояние транспортного средства, дорожные условия, не принял мер к снижению скорости движения, —
Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения повлекших по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.
Также приговором суда постановлено взыскать с организации, в чьей собственности находится грузовик, в пользу одной потерпевшей 50 тысяч и в пользу второй — 20 тысяч рублей.
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В Гомеле вынесли приговор водителю грузовика, сбившему начале этого года двух женщин. Пешеходы получили серьезные травмы.
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