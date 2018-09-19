В Гомеле вынесли приговор водителю грузовика, сбившему начале этого года двух женщин. Пешеходы получили серьезные травмы.

Следствие установило, что водитель управлял технически неисправным автомобилем, при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу проявил невнимательность, при выборе скорости движения не учел интенсивность движения, состояние транспортного средства, дорожные условия, не принял мер к снижению скорости движения, — сообщили подробности в пресс-службе Гомельского областного суда.

Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения повлекших по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Также приговором суда постановлено взыскать с организации, в чьей собственности находится грузовик, в пользу одной потерпевшей 50 тысяч и в пользу второй — 20 тысяч рублей.

Напомним , ДТП произошло 30 января на пересечении улиц Барыкина и Борисенко. Предварительно установлено, что легковой автомобиль Ford пропускал пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент в легковушку врезался МАЗ. Грузовик отбросило на пешеходный переход, где он сбил двух женщин.