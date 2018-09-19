В Могилеве в выходные временно перекроют пересечение Пушкинского проспекта и улицы Гагарина

Движение транспорта ограничат в выходные на пересечении Пушкинского проспекта и улицы Гагарина, сообщили в Могилевском горисполкоме. На этом участке будут ремонтировать дорогу.



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Движение транспортных средств на перекрестке Пушкинский-Гагарина будет запрещено с 23.00 21 сентября до 5 утра 23 сентября.

— Движение общественного транспорта будет организовано с учетом временной дорожной обстановки, — отметили в горисполкоме.