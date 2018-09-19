В Щучине мужчина угрожал застрелить жену

Инцидент произошел во время ссоры между супругами. 43-летний мужчина достал охотничье ружье и грозился застрелись жену.

– После этого женщина обратилась в милицию, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

По статье «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений либо уничтожением имущества» возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело и в отношении еще одного жителя Кореличского района. 43-летний нигде не работающий мужчина во время ссоры с женой избил женщину.

Во всех случаях потерпевшие обратились с заявлением в милицию.