В Щучине мужчина угрожал застрелить жену

Инцидент произошел во время ссоры между супругами. 43-летний мужчина достал охотничье ружье и грозился застрелись жену.
– После этого женщина обратилась в милицию, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
По статье «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений либо уничтожением имущества» возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело и в отношении еще одного жителя Кореличского района. 43-летний нигде не работающий мужчина во время ссоры с женой избил женщину.
Во всех случаях потерпевшие обратились с заявлением в милицию.