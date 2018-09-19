На белорусско-литовской границе ликвидирован канал контрабанды. Злоумышленники оказали сопротивление

В районе пункта пропуска «Лоша» сотрудников Отдельной службы и военнослужащие Сморгонской погрангруппы провели спецоперации по ликвидации незаконного канала перемещения в Литву подакцизных товаров.

44-летний и 34-летний жители Островца решили подзаработать на нелегальной переправке товаров в Литву. Мужчины были задержаны с поличным.

– При задержании они оказывали сопротивление и пытались скрыться. Данные действия были пресечены сотрудниками спецподразделения с применением физической силы и специальных средств, – сообщили в Госпогранкомитете.

Одновременно при попытке незаконного перемещения через госграницу на литовскую территорию партии товара в Осторовецком районе была задержана вторая часть преступной группы – 45-летний и 18-летний граждане Литвы. Они также попытались скрыться и оказали сопротивление правоохранителям.









Задержанные граждане Литвы привлечены к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы, неповиновение, а также за незаконное перемещение товаров через границу Беларуси.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности.