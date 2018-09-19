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На белорусско-литовской границе ликвидирован канал контрабанды. Злоумышленники оказали сопротивление

20.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В районе пункта пропуска «Лоша»  сотрудников Отдельной службы и военнослужащие Сморгонской погрангруппы провели  спецоперации по ликвидации незаконного канала перемещения в Литву подакцизных товаров.  
 
44-летний и 34-летний жители Островца решили подзаработать на нелегальной переправке товаров в Литву. Мужчины были задержаны с поличным.
 
– При задержании они оказывали сопротивление и пытались скрыться. Данные действия были пресечены сотрудниками спецподразделения с применением физической силы и специальных средств, – сообщили в Госпогранкомитете.
 
Одновременно при попытке незаконного перемещения через госграницу на литовскую территорию партии товара в Осторовецком районе была задержана вторая часть преступной группы – 45-летний и 18-летний граждане Литвы. Они также попытались скрыться и оказали сопротивление правоохранителям. 
 
На белорусско-литовской границе ликвидирован канал контрабанды. Злоумышленники оказали сопротивление
На белорусско-литовской границе ликвидирован канал контрабанды. Злоумышленники оказали сопротивление
 
Задержанные граждане Литвы привлечены к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы, неповиновение, а также за незаконное перемещение товаров через границу Беларуси.
Сейчас проводятся мероприятия по установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности.
 
 
 
 
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В районе пункта пропуска «Лоша» сотрудников Отдельной службы и военнослужащие Сморгонской погрангруппы провели спецоперации по ликвидации незаконного канала...
 
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