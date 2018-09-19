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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5264 человека, в том числе вчера, 19 сентября, – 59 человек
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Гродно и Гродненский район:
Частное домовладение Коптевский с/с (д.Сухмени) – 1 случай.
Дачные участки:
Одельский с/с – 1 случай.
Путришковский с/с – 1 случай.
Лесные массивы:
Гожский с/с – 1 случай.
Озерский с/с – 2 случая.
Поречский с/с – 2 случая.
Коптевский с/с – 3 случая.
Сопоцкинский с/с – 1 случай.
Подлабеньский с/с – 1 случай.
Одельский с/с – 1 случай.
Скидельский с/с – 1 случай.
ур.Пышки – 1 случай.
Волковысский район – 2 случая.
Щучинский район – 2 случая.
Дятловский район – 1 случай.
Берестовицкий район – 1 случай.
Зельвенский район – 1 случай.
Вороновский район – 1 случай.
Минская область – 2 случая.
Беловежская пуща – 1 случай.
Местность не установлена – 1 случай.
Волковысский район:
В г.Волковыске (ул.С.Панковой) – 1 случай.
г.п. Красносельский (ул.Рябиновая) – 1 случай.
Частные домовладения:
д.Лозы – 1 случай.
г.Волковыск (ул. 120 Орловской дивизии) – 1 случай.
хутор д.Семеново – 1 случай.
Лесные массивы:
лес «Замковый» – 1 случай.
д.Войтковичи – 1 случай.
Беловежская пуща – 1 случай.
Зельвенский район (лес д.Мадейки) – 1 случай.
Берестовицкий район:
Лесные массивы:
д.Лесная – 2 случая.
д.Массоляны – 3 случая.
Свислочский район (лес д.Нимиржа) – 1 случай.
Местность не установлена – 1 случай.
Лидский район:
Лесные массивы:
г.Березовка – 1 случай.
д.Ходоровцы – 1 случай.
Новогрудский район:
Приусадебные участки:
д.Раховец– 1 случай.
д.Ладеники – 1 случай.
Лесные массивы:
д.Кошелево – 1 случай.
д.Косово – 1 случай.
д.Селец – 1 случай.
В г.Гродно (р-н ул.Кабяка) – 1 случай.
Сморгонский район:
Лесные массивы:
д.Светляны – 1 случай.
д.Укропенка – 1 случай.
Слонимский район:
Лесные массивы:
д.Н.Стража – 1 случай.
д.Чемеры – 1 случай.
д.Якимовичи – 1 случай.
Зельвенский район – 1 случай.
Щучинский район:
Частное домовладение г.Щучин ул.Первомайская – 1 случай.
Лесные массивы д.Ищелно, д.Давлюдовщина – 2 случая.
Теги
: Гродно
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5264 человека, в том числе вчера, 19 сентября, – 59 человек
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