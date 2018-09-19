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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5264 человека, в том числе вчера, 19 сентября, – 59 человек

20.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Гродно и Гродненский район:

Частное домовладение Коптевский с/с (д.Сухмени) – 1 случай. 

Дачные участки: 

Одельский с/с – 1 случай. 
Путришковский с/с – 1 случай. 

Лесные массивы: 

Гожский с/с – 1 случай. 
Озерский с/с – 2 случая. 
Поречский с/с – 2 случая. 
Коптевский с/с – 3 случая. 
Сопоцкинский с/с – 1 случай. 
Подлабеньский с/с – 1 случай. 
Одельский с/с – 1 случай. 
Скидельский с/с – 1 случай. 
ур.Пышки – 1 случай. 

Волковысский район – 2 случая. 
Щучинский район – 2 случая. 
Дятловский район – 1 случай. 
Берестовицкий район – 1 случай. 
Зельвенский район – 1 случай. 
Вороновский район – 1 случай. 
Минская область – 2 случая. 
Беловежская пуща – 1 случай. 
Местность не установлена – 1 случай. 

Волковысский район: 

В г.Волковыске (ул.С.Панковой) – 1 случай. 
г.п. Красносельский (ул.Рябиновая) – 1 случай. 

Частные домовладения: 

д.Лозы – 1 случай. 
г.Волковыск (ул. 120 Орловской дивизии) – 1 случай. 
хутор д.Семеново – 1 случай. 

Лесные массивы: 

лес «Замковый» – 1 случай. 
д.Войтковичи – 1 случай. 
Беловежская пуща – 1 случай. 
Зельвенский район (лес д.Мадейки) – 1 случай. 

Берестовицкий район: 

Лесные массивы: 

д.Лесная – 2 случая. 
д.Массоляны – 3 случая. 
Свислочский район (лес д.Нимиржа) – 1 случай. 

Местность не установлена – 1 случай. 

Лидский район: 

Лесные массивы: 

г.Березовка – 1 случай. 
д.Ходоровцы – 1 случай. 

Новогрудский район: 

Приусадебные участки: 
д.Раховец– 1 случай. 
д.Ладеники – 1 случай. 

Лесные массивы: 

д.Кошелево – 1 случай. 
д.Косово – 1 случай. 
д.Селец – 1 случай. 
В г.Гродно (р-н ул.Кабяка) – 1 случай. 

Сморгонский район: 

Лесные массивы: 

д.Светляны – 1 случай. 
д.Укропенка – 1 случай. 

Слонимский район: 

Лесные массивы: 

д.Н.Стража – 1 случай. 
д.Чемеры – 1 случай. 
д.Якимовичи – 1 случай. 
Зельвенский район – 1 случай. 

Щучинский район: 

Частное домовладение г.Щучин ул.Первомайская – 1 случай. 

Лесные массивы д.Ищелно, д.Давлюдовщина – 2 случая. 

С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5264 человека, в том числе вчера, 19 сентября, – 59 человек

 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5264 человека, в том числе вчера, 19 сентября, – 59 человек
 
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