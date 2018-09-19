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Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды на границе с Литвой

20.09.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Белорусские пограничники ликвидировали канал незаконного перемещения подакцизной продукции через белорусско-литовскую границу, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды на границе с Литвой
Фото Госпогранкомитета

Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды на границе с Литвой

Спецоперацию вечером 13 сентября провели в районе пункта пропуска "Лоша" сотрудники отдельной службы активных мероприятий и военнослужащие Сморгонской погрангруппы. Задержаны с поличным жители Островца ,1974 и 1984 годов рождения, которые находились в оперативной разработке. Злоумышленники, решившие подзаработать на нелегальной переправке подакцизных товаров в Литву, оказали сопротивление и попытались скрыться.

Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды на границе с Литвой

"Противоправные действия пресекли сотрудники спецподразделения с применением физической силы и специальных средств. При попытке незаконного перемещения через госграницу на литовскую территорию партии товара в Осторовецком районе была задержана вторая часть преступной группы - двое граждан Литвы, 1973 и 2000 годов рождения. Они также попытались скрыться и оказали сопротивление правоохранителям", - рассказали в ГПК.

В отношении одного из граждан Беларуси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.17 ч.1 ст. 431 Уголовного кодекса (дача взятки группой лиц по предварительному сговору), а также за аналогичное деяние, совершенное повторно. Его сообщник находится в статусе подозреваемого. Задержанные литовцы привлечены к административной ответственности по ст. 23.29, 23.4 и 14.1 КоАП за попытку незаконного пересечения границы, неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, а также за незаконное перемещение товаров через таможенную границу Беларуси.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности.

БЕЛТА

 
 
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Белорусские пограничники ликвидировали канал незаконного перемещения подакцизной продукции через белорусско-литовскую границу, сообщили БЕЛТА в...
 
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