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Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды на границе с Литвой
20.09.2018 — Разное | Светлы шлях
Белорусские пограничники ликвидировали канал незаконного перемещения подакцизной продукции через белорусско-литовскую границу, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
Фото Госпогранкомитета
Спецоперацию вечером 13 сентября провели в районе пункта пропуска "Лоша" сотрудники отдельной службы активных мероприятий и военнослужащие Сморгонской погрангруппы. Задержаны с поличным жители Островца ,1974 и 1984 годов рождения, которые находились в оперативной разработке. Злоумышленники, решившие подзаработать на нелегальной переправке подакцизных товаров в Литву, оказали сопротивление и попытались скрыться.
В отношении одного из граждан Беларуси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.17 ч.1 ст. 431 Уголовного кодекса (дача взятки группой лиц по предварительному сговору), а также за аналогичное деяние, совершенное повторно. Его сообщник находится в статусе подозреваемого. Задержанные литовцы привлечены к административной ответственности по ст. 23.29, 23.4 и 14.1 КоАП за попытку незаконного пересечения границы, неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, а также за незаконное перемещение товаров через таможенную границу Беларуси.
Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности.
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Белорусские пограничники ликвидировали канал незаконного перемещения подакцизной продукции через белорусско-литовскую границу, сообщили БЕЛТА в...
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