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В Гродненской области отмечается рост числа случаев гибели и травмирования детей
20.09.2018 — Разное | Светлы шлях
В Гродненской области отмечается рост числа случаев гибели и травмирования детей. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
УСК по Гродненской области. Фото из архива
Управление СК по Гродненской области на основании уголовных дел и материалов проверок, находившихся в производстве следователей в 2017 году и первом полугодии 2018 года, проанализировало причины и условия, способствовавшие детскому травматизму и гибели несовершеннолетних.
В производстве следователей в 2016 году находилось 11 уголовных дел, где потерпевшими были несовершеннолетние, в 2017 году - 21 дело. В первом полугодии 2018 года возбуждено 10 уголовных дел. Большая часть из них по фактам хулиганства, нарушения правил дорожного движения. Например, Волковысским РОСК передано прокурору для направления в суд дело по обвинению в злостном хулиганстве взрослого мужчины и четверых лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. В состоянии алкогольного опьянения они без причины избили двух несовершеннолетних.
В 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли трое несовершеннолетних, в 2017 году - двое. В первой половине 2018 года таких фактов, к счастью, не было, однако в авариях пострадали 6 детей. Причем в некоторых случаях виновниками ДТП были нетрезвые водители. В марте 2018 года в Свислочском районе в дерево врезался ВАЗ под управлением 32-летнего местного жителя. В аварии пострадала девушка 2003 года рождения. Как оказалось, и она, и водитель были в состоянии алкогольного опьянения. Это стало темой отдельного разбирательства.
Отмечается рост количества случаев травмирования детей из-за падений. У жительницы Гродно 1987 года рождения изъяты трое детей. Причиной послужил инцидент, произошедший в этом году. Женщина оставила четырехлетнего ребенка без присмотра. Тот самостоятельно открыл окно и выпал с высоты третьего этажа.
Зафиксирован в регионе случай гибели ребенка на пожаре. Ночью 21 июня горел жилой дом в деревне Третьяки Берестовицкого района. В огне погибли хозяин жилища, мужчина 1970 года рождения, и гостивший у него 9-летний сын.
В феврале 2018 года ребенок погиб от случайного отравления. В Лидском районе годовалый мальчик, оставленный в доме без присмотра взрослых, достал из секции шкафа флакон с жидкостью для отравы муравьев и выпил ее. Спасти его не удалось.
За 2017 год и первую половину 2018 года по материалам проверок и уголовным делам следователями внесено 44 представления. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной и материальной ответственности привлечено 16 лиц.
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В Гродненской области отмечается рост числа случаев гибели и травмирования детей. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного...
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