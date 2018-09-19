В Гродненской области отмечается рост числа случаев гибели и травмирования детей. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.



УСК по Гродненской области. Фото из архива

Управление СК по Гродненской области на основании уголовных дел и материалов проверок, находившихся в производстве следователей в 2017 году и первом полугодии 2018 года, проанализировало причины и условия, способствовавшие детскому травматизму и гибели несовершеннолетних.

"Начиная с 2016 года в области отмечается рост травмирования и гибели несовершеннолетних. Причем наиболее неблагополучная ситуация складывается на территории областного центра и Гродненского района, где за анализируемые периоды зарегистрировано наибольшее число таких фактов, а также Сморгонского, Лидского и Волковысского районов", - сообщил Сергей Шершеневич.

В производстве следователей в 2016 году находилось 11 уголовных дел, где потерпевшими были несовершеннолетние, в 2017 году - 21 дело. В первом полугодии 2018 года возбуждено 10 уголовных дел. Большая часть из них по фактам хулиганства, нарушения правил дорожного движения. Например, Волковысским РОСК передано прокурору для направления в суд дело по обвинению в злостном хулиганстве взрослого мужчины и четверых лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. В состоянии алкогольного опьянения они без причины избили двух несовершеннолетних.

В 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли трое несовершеннолетних, в 2017 году - двое. В первой половине 2018 года таких фактов, к счастью, не было, однако в авариях пострадали 6 детей. Причем в некоторых случаях виновниками ДТП были нетрезвые водители. В марте 2018 года в Свислочском районе в дерево врезался ВАЗ под управлением 32-летнего местного жителя. В аварии пострадала девушка 2003 года рождения. Как оказалось, и она, и водитель были в состоянии алкогольного опьянения. Это стало темой отдельного разбирательства.

Отмечается рост количества случаев травмирования детей из-за падений. У жительницы Гродно 1987 года рождения изъяты трое детей. Причиной послужил инцидент, произошедший в этом году. Женщина оставила четырехлетнего ребенка без присмотра. Тот самостоятельно открыл окно и выпал с высоты третьего этажа.

Зафиксирован в регионе случай гибели ребенка на пожаре. Ночью 21 июня горел жилой дом в деревне Третьяки Берестовицкого района. В огне погибли хозяин жилища, мужчина 1970 года рождения, и гостивший у него 9-летний сын.

"Причиной трагедии явилось неосторожное обращение с огнем отца при курении, чему предшествовало употребление им спиртных напитков. Концентрация алкоголя в крови составила 2,4 промилле", - рассказал Сергей Шершеневич. Мужчина пил на протяжении нескольких дней. Накануне пожара ребенок звонил маме и бабушке и жаловался на поведение отца. Забрать его планировали утром.

В феврале 2018 года ребенок погиб от случайного отравления. В Лидском районе годовалый мальчик, оставленный в доме без присмотра взрослых, достал из секции шкафа флакон с жидкостью для отравы муравьев и выпил ее. Спасти его не удалось.

За 2017 год и первую половину 2018 года по материалам проверок и уголовным делам следователями внесено 44 представления. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной и материальной ответственности привлечено 16 лиц.

"В управлении и районных следственных подразделениях на системной основе по итогам каждого полугодия и года обобщаются причины и условия, способствующие гибели людей, в том числе и лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. По результатам в адрес председателей районных исполнительных комитетов и Гродненского областного исполнительного комитета направляются информационные записки", - отметил Сергей Шершеневич. Он подчеркнул, что в 2018 году представители УСК приняли активное участие в подготовке и проведении совместного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и координационного совета по контролю за реализацией декрета №18 Гродненского областного исполнительного комитета, где с участием представителей всех заинтересованных ведомств региона был рассмотрен вопрос "Об охране жизни и здоровья детей, находящихся в экстремальных жизненных ситуациях, социально опасном положении, оказании им социально-педагогической и психологической помощи".

БЕЛТА