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Мозырский НПЗ ожидает убытки по итогам 2018 года из-за цен внутреннего рынка

20.09.2018 15:29 — Разное | Интерфакс  
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ОАО "Мозырский НПЗ" закончит 2018 год с убытками из-за отрицательной рентабельности поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" и.о. заместителя генерального директора предприятия Олег Протасов в кулуарах международной конференции по нефтепереработке, организованной ПО "Белоруснефть".

"Если ситуация существенно не изменится (с ценами на автотопливо внутреннем рынке – ИФ), то по итогам года прогнозируется убыток", - сказал О.Протасов.

Он отметил, что на внутренний рынок приходится около 40% поставок, произведенных Мозырским НПЗ нефтепродуктов. При этом "финансовый результат по всем нефтепродуктам, которые поставляются на внутренний рынок – отрицательный, а положительный эффект от экспорта не перекрывает убытки от реализации  внутри Беларуси", - пояснил О.Протасов.

По его словам, "по итогам 9 месяцев 2018 года итоговый финансовый результат предприятия будет отрицательным, несмотря на прибыль в июле-августе".

О.Протасов также сообщил, что в 2018 году на завод трубопроводным транспортом поступит 9,75 млн тонн нефти. На долю собственного ресурса предприятия в этом году приходится 88% перерабатываемой нефти.

Как сообщалось, чистая прибыль ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" по МСФО в 2017 году составила Br185,82 млн ($92,9 млн), что на 2,3% меньше по сравнению с 2016 годом.

Акционерами "Мозырский НПЗ" являются правительство Беларуси (42,76% акций), НГК "Славнефть" (42,58%), ОАО "МНПЗ плюс" (12,25%) и физлица (2,41%). Мощности завода по переработке нефти составляют 12 млн тонн в год.

 
 
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ОАО "Мозырский НПЗ" закончит 2018 год с убытками из-за отрицательной рентабельности поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, сообщил агентству "Интерфакс-Запад"...
 
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