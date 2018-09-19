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Новобранцы таможенных органов торжественно принесли Присягу

20.09.2018 16:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Новобранцы таможенных органов торжественно принесли Присягу
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

В профессиональный праздник – День таможенника - слова торжественной клятвы произнесли сотрудники Минской центральной, Минской региональной, Оперативной таможен и таможни «Минск-2».

Среди молодого пополнения - одни из лучших выпускников ведущих учреждений образования страны: Академии управления при президенте Республики Беларусь, Белорусского государственного университета, Белорусского национального технического университета и многих других. Большая часть присягающих имеют квалификацию специалиста таможенного дела, а почти половина из них получили дипломы с отличием.

Накануне Присяги должностные лица прошли серьезные испытания: курсы первоначальной подготовки, испытательный срок и получение первого звания.

«Сегодня для вас наступил новый, очень важный и ответственный этап в жизни. Принесение Присяги  дисциплинирует, нацеливает на более обдуманные поступки. Пусть данная сегодня клятва на верность Родине объединит вас, послужит отправной точкой в решении важных задач на благо нашей Беларуси!» - отметил председатель ГТК Юрий СЕНЬКО, обращаясь к молодым сотрудникам.

Приятно отметить преемственность поколений: на мероприятии присутствовали и ветераны таможенных органов, учащиеся таможенных классов, студенты кафедры таможенного дела.

Также в профессиональный праздник за образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в обеспечение экономической безопасности государства должностным лицам таможенных органов вручены медали “За безупречную службу” III степени, Грамоты Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь, нагрудные знаки  «За адзнаку» I и II степени, Почетные грамоты Государственного таможенного комитета.

«С каждым годом таможенная служба совершенствуется и развивается: внедряются современные технологии, передовые методы контроля, улучшается инфраструктура – все это достигается благодаря нашим общим усилиям, поддержке руководства страны и коллег из смежных ведомств. Спасибо, коллеги, за профессионализм и достижение высоких результатов в работе», - поблагодарил коллектив за службу Юрий Сенько.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на площади Государственного флага Республики Беларусь 48 молодых сотрудников таможенных органов присягнули на верность Родине и белорусскому народу.
 
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