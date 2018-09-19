Лукашенко встретится с Путиным один на один

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21 сентября в Сочи пройдут белорусско-российские переговоры на высшем уровне.

Встреча пройдет с участием членов правительств России и Беларуси. Кроме того, запланирована беседа между президентами двух стран в формате "один на один". Повестка встречи в Сочи, как сообщает пресс-служба белорусского президента, будет широкой.

Сторонам предстоит обсудить ряд острых вопросов: это и запрет на поставки молочной продукции с ряда предприятий Беларуси, и визовые ограничения, и взаимный допуск на рынки промышленной продукции, и, конечно, один из самых актуальных на сегодня – вопрос планируемого ограничения поставок российских нефтепродуктов в Беларусь.