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В «наркотическую» статью УК вносятся изменения

20.09.2018 15:50 — Разное | Ежедневник  
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В «наркотическую» статью УК вносятся изменения

фото: 1reg.by

Нижний предел наказаний по ч. 2 и ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса будет уменьшен.

Об этом сообщил 20 сентября в Минске представитель Генеральной прокуратуры Салауди Магамадов, сообщает TUT.BY. Он проинформировал о принятии в первом чтении законопроекта, предусматривающего внесение изменений в «наркотическую» статью Уголовного кодекса.

Так, изменения коснутся частей 2 и 3 статьи 328. Сегодня, согласно части 2 статьи 328, «незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов — наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией или без нее». Согласно предлагаемым изменениям, нижний предел наказания составит 3 года.

Согласно части 3, «те же действия, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим аналогичные преступления… либо заведомо несовершеннолетнему наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией или без нее». Изменения предполагают лишение свободы от 6 до 15 лет.

По мнению прокуратуры, это позволит «избирательно подходить к наказанию в зависимости от тяжести преступления и от личности обвиняемого».

 
Теги: Минск
 
 
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Нижний предел наказаний по ч. 2 и ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса будет уменьшен.
 
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