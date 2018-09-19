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На месте диспетчерской станции "Запад-3" могут построить жилье?

20.09.2018 16:14 — Разное | Tut.by  
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На месте диспетчерской станции «Запад-3» на пересечении Лобанка и Одинцова могут построить жилье. Об этом становится известно из публикации агентства «Минск-Новости». А что говорят в администрации Фрунзенского района?


Сейчас на эту диспетчерскую станцию пребывают как городской транспорт (автобусы и троллейбусы), так и пригородный. И находится она в неплохом месте: станция метро «Каменная Горка» расположена в десяти минутах ходьбы.

Как сообщает издание, по словам специалистов, существует инвестпроект, согласно которому возможна передача «Запада-3» для строительства жилья.

Но в случае застройки этого участка понадобится другая диспетчерская, пишет «Минск-Новости». Предполагается, что, если ее построят на пересечении улиц Скрипникова и Одинцова, туда в основном переместятся конечные пункты пригородных маршрутов. А большую часть городских перенаправят на «Каменную Горку — 5».

Как рассказал TUT.BY один из собеседников в городской вертикали, вопрос застройки «Запада-3» действительно поднимался.

— Кто-то из инвесторов предлагал — вы разработайте градопаспорт и мы на эту территорию с удовольствием зайдем. Потом начали активно проводить работу вплоть до создания градостроительного паспорта, но архитекторы на это не пошли. Потому что сложно разместить диспетчерскую станцию в Сухарево или в самом конце Запада, — говорит он.

В администрации Фрунзенского района подтверждают, что ПДП на этот участок не разработан.

— Перенести разворотное кольцо — большая проблема, а перенести диспетчерскую — это вообще колоссальная проблема. Поэтому это (застройка. — Прим. TUT.BY) — не перспектива ближайших лет. У нас хватает участков без обременений, — рассказывают в администрации.

Но это еще не значит, что жилье тут никогда не появится. Если после сноса деревни Кунцевщина под застройку там будет место для переноса диспетчерской станции, то к вопросу могут вернуться. Но будет это не раньше 2023 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Эта диспетчерская станция находится на пересечении Лобанка и Одинцова.
 
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