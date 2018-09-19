В дизайн белорусских банкнот будут внесены изменения

Изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах модифицированных банкнот будут приведены в соответствие с актуальным внешним видом с указанием названия изображенных архитектурных сооружений. Также на модифицированных банкнотах будут исключены реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи Председателя Правления Национального банка Прокоповича П.П.

В соответствии с новой редакцией Правил белорусской орфографии и пунктуации на банкноте номиналом 50 рублей надпись «ПЯЦЬДЗЕСЯТ» будет исправлена на «ПЯЦЬДЗЯСЯТ», сообщили в регуляторе.

Кроме того, на банкнотах будет указан год планируемого выпуска в обращение: вместо «2009» для банкнот номиналами 5 и 10 рублей – «2019», для банкнот номиналами 20 и 50 рублей – «2020».

Нацбанк также занялся оптимизацией защитного комплекса купюр. При этом, как сообщается, были максимально использованы все имеющиеся сегодня средства для того, чтобы граждане могли достаточно просто, без использования специального оборудования, отличить подлинные банкноты от поддельных и тем самым обезопасить себя от их случайного приема.

Ранее введенные в обращение банкноты образца 2009 года будут оставаться законным платежным средством.

В настоящее время на территории Республики Беларусь находятся в обращении 7 номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 рублей и 8 номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 белорусских рубля.